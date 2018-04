În Chișinău a fost inaugurat bustul ilustrului om de cultură belarus Francisk Skorina

19:10

O doamnă ar putea fi trasă la răspundere penală pentru că a încercat să transmită unui deținut un telefon mobil de model Iphone 6 plus. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, la punctul de trecere și control al Penitenciarului Leova. Femeia are 38 de ani și este ruda unui deţinut.. Telefonul era camuflat […]