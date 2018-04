Merkel și Trump se întâlnesc pe 27 aprilie la Washington

16:01

'Love, Simon' pare la prima vedere că se aseamănă cu toate celelalte filme pentru adolescenţi, însă această producţie cinematografică are potenţialul de a deveni un veritabil fenomen mondial graţie includerii unor personaje homosexuale în distribuţia sa, aşa cum a reuşit să devină 'Black Panther' graţie diversităţii rasiale a actorilor de pe afişul acestei pelicule, relatează AFP. Nicio comedie romantică produsă de un studio major de la Hollywood nu a fost relatată vreodată până în prezent din punctul de vedere al unui adolescent homosexual. "Toată lumea, inclusiv eu, poate să se simtă vizată de ceea ce i se întâmplă lui Simon - faptul că încearcă să rămână el însuşi, exact aşa cum este", a explicat protagonistul peliculei, Nick Robinson, cu ocazia unei proiecţii a filmului, organizată recent în Los Angeles, scrie www.realitatea.net. Regizat de Greg Berlanti, filmul "Love, Simon" este adaptat pentru marele ecran pe baza unui roman pentru adolescenţi scris de Becky Albertalli. Nick Robinson, în vârstă de 22 de ani, care a putut fi văzut în "Jurassic World", îl interpretează pe Simon Spier, un licean de la o periferie a oraşului Atlanta, care nu le-a mărturisit deocamdată familiei şi prietenilor că este homosexual. "Love, Simon", lansat deja în Statele Unite, face parte dintr-o serie de filme recente despre iubirile unor adolescenţi homosexuali, după modelul peliculei "Call Me by Your Name", premiat cu Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat, şi al lungmetrajului "The Miseducation of Cameron Post", câştigător al trofeului principal atribuit la Festivalul Sundance. Ceea ce îl face să fie unic este faptul că filmul "Love, Simon" iese din circuitul producţiilor independente: realizat şi produs de un studio hollywoodian major, el va fi distribuit pe scară largă şi este conceput pentru un vast public familial, nu doar pentru pasionaţii de filme de artă. Marile studiouri aveau obiceiul de a considera până de curând cu publicul larg nu era interesat de poveştile de iubire gay şi au considerat drept o "anomalie" cele 178 de milioane de dolari reuşite în box office de "Brockback Mountain" în 2005. "Love, Simon" a primit 91% de cronici pozitive pe site-ul agregator Rotten Tomatoes şi a obţinut deja încasări de 49,5 milioane de dolari pe plan mondial. Josh Duhamel şi Jennifer Garner intepretează rolurile părinţilor lui Simon, iar din grupul prietenilor adolescentului face parte şi un personaj jucat de Katherine Langford, vedeta unui serial Netflix despre sinuciderea unei adolescente, "13 Reasons Why". Josh Duhamel, care are un copil de patru ani cu fosta lui soţie, cântăreaţa pop Fergie, recunoaşte că "Love, Simon" l-a făcut să se gândească la reacţia pe care ar avea-o dacă fiul lui i-ar spune într-o bună zi că este homosexual. "Vreau doar ca fiul meu să fie fericit şi pasionat de persoana pe care o iubeşte, indiferent de cine va fi aceasta", a spus actorul în vârstă de 45 de ani. "Simt asta poate pentru că am aşteptat mult timp înainte de a deveni tată. Am trăit mult, am mulţi prieteni gay şi, cu adevărat, acest detaliu îmi este indiferent", a continuat el.