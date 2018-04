Banii pentru reciclarea deșeurilor: Cum va fi soluționată această problemă?

14:40

În perioada 19-22 aprilie, la Chișinău se va desfășura cea de-a XII-a ediție a Zilelor Filmului American. Genericul ediției din acest an, organizate de către Ambasada Statelor Unite la Chișinău, este sportul și spiritul uman. Peliculele vor fi rulate la Centrul Cultural Odeon din capitală, transmite IPN. Evenimentul de inaugurare va începe joi, la ora 18.00, cu pelicula „The Pride of the Yankees” (Mândria Yankeilor). A doua zi vor fi rulate două filme: „Invincible” (Invincibil) – la ora 17.00 și...