Copiii rămași fără ocrotire părintească vor primi indemnizații zilnice

UPDATE // Liberalul Valeriu Munteanu respinge acuzațiile aduse de Anatol Șalaru. „Anatol Salaru face ce știe el mai bine. Minte cu nerușinare. Într-o postare umflată și în care vrea să facă din negru alb și din alb negru, scrie despre mine și frații mei că am fi avut sau am avea acum dosare penale. Anatol Șalaru, cât timp a stat la căldurică în PL, care i-a oferit ceea ce nu va mai avea niciodată în cariera sa politică, adică mandate de deputat, două mandat de ministru etc. - a aflat cu siguranță că nici eu nici unul dintre frații mei nu am avut niciodată și nu avem dosare penale. Declar asta cu toată responsabilitatea. Am mai spus acest lucru, odată, atunci când am fost atacat pe acest subiect de televiziunile lui Plahotniuc. Este o minciună ordinară aceasta afirmație, pentru care a-ți fi meritat să vă acționez în judecată, dacă nu mi-ar fi fost silă să mă mai întâlnesc cu dumneavoastră în instanță. PS: cât privește faptul ca Anatol Șalaru se tot laudă că nu are dosare penale, cred și eu. Cum să aibă? Doar pentru asta s-a făcut slugă la Plahotniuc, și-a făcut PUN-ul și servește devotat Binomul. Iuda s-a vândut pentru 30 de arginti. Tolea s-a vândut pentru libertate”, a scris Munteanu pe pagina sa de facebook.Președintele executiv al Partidului Unității Naționale (PUN), Anatol Șalaru, reacționează la declarațiile lui Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal (PL) la funcția de primar general, potrivit cărora formațiunea din care face parte Traian Băsescu și Constantin Codreanu, candidatul PUN la alegerile pentru Primăria Chișinău, ar fi creația lui Vlad Plahotniuc.„Lansarea deputatului Constantin Codreanu în cursa pentru Primăria municipiului Chișinău a generat un nou val de atacuri nefondate la adresa PUN, a președintelui Traian Băsescu și, mai nou, asupra lui Constantin Codreanu. Din lipsă de argumente, singura acuză, fără a furniza nici cea mai mică dovadă, este că PUN ar fi creația lui Plahotniuc. PUN este proiectul președintelui Traian Băsescu și a fost creat pentru a oferi alternativă unioniștilor dezamăgiți de-a lungul timpului de jocurile egoiste, politicianiste și trădătoare ale lui Iurie Roșca și Mihai Ghimpu, precum și pentru a duce unionismul de la dimensiunea romantică în cea pragmatică, în zona aplicabilului”, a scris Șalaru pe pagina sa de Facebook.Fostul prim-vicepreședinte al PL, Anatol Șalaru, e revoltat că Valeriu Munteanu, la fel ca și președintele Igor Dodon, ar fi făcut o obsesie pentru PUN și Traian Băsescu.„Acest personaj (Valeriu Munteanu n.r.) acuză PUN că este creația lui Plahotniuc, uitând că fratele lui, Ruslan Munteanu, este director la SIS. Dacă Plahotniuc controlează totul, cum de l-a lăsat pe Ruslan Munteanu director la SIS, o instituție extrem de sensibilă și cu multe posibilități? Cum se face că dosarele penale deschise lui Ruslan Munteanu zac pline de praf în sertarele procuraturii? La fel de ciudat este și liniștea de care se bucură celălalt frate al lui Valeriu Munteanu, Igor Munteanu, auto-demisionat după apariția în presă a unor șmecherii cu licitații la Primăria Chișinăului. Procuratura, care trebuia să se autosesizeze despre ce s-a întâmplat cu licitațiile organizate de fratele lui Valeriu Munteanu la Primăria Chișinăului, tace strategic și nimeni din organele de drept nici măcar nu a întrebat”, subliniază Anatol Șalaru.În același context, Șalaru afirmă că fostul ministru al Mediului, candidatul PL la funcția de primar, nu este deranjat „de procuratura lui Vladimir Plahotniuc”.„Este cunoscut faptul că Fondul Ecologic și Ministerul Mediului au constitut feuda ministrului Munteanu. Cu toate aceste evidențe, Valeriu Munteanu, conform zicalei hoțul strigă hoțul, aruncă mizerie în Traian Băsescu, PUN și Constantin Codreanu. Și cum atacurile lui Valeriu Munteanu nu prea aveau efect, deoarece lucrurile ce dovedesc protejarea lui Valeriu Munteanu de către Plahotniuc sunt evidente pentru foarte mulți oameni, a intervenit în sprijinul acestuia și profesorul Dan Dungaciu. Profesorul Dungaciu, acum consilier al lui Valeriu Munteanu, acuză PUN că este creația lui Plahotniuc. Ciudată această abordare a lui Dan Dungaciu, luând în calcul că domnia sa este cel care l-a convins și încurajat pe Mihai Ghimpu să-l susțină pe Vladimir Plahotniuc la funcția de premier al R. Moldova și tot el este cel care l-a convins pe Mihai Ghimpu să candideze și să nu se retragă în favoarea Maiei Sandu la alegerile prezidențiale”, a mai adăugat Șalaru.Acesta a încercat să mai explice care este diferența între unionistul Constantin Codreanu și unionistul Valeriu Munteanu. „Deputatul Codreanu a luptat pentru idealul Unirii în stradă, iar luptă pentru drepturile românilor basarabeni în Parlamentul României. Va lupta pentru un Chișinău românesc și european, iar Valeriu Munteanu face jocul lui Plahotniuc pentru a nu intra el și frații lui la pușcărie, dar și pentru a reveni la sursele de bani publici cu care s-a obișnuit”, a conchis sursa citată.Valeriu Munteanu nu a răspuns acestor acuzații ale fostului coleg de partid, dar recent a declarat, cu referire la pretinsul dosar al fratelui său Igor, că acesta nu a fost figurant în niciun dosar penal și nu are nicio calitate procesuală. sursa: Ziarul Național