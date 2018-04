Miniștrii și șefii de instituții se vor întâlni cu cetățenii în fiecare a treia zi de vineri din lună

16:00

Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, și cu Directorul pentru Vecinătatea Estică, Direcţia Generală pentru Vecinătate şi Negocieri pentru Extindere a Comisiei Europene (DG NEAR), Lawrence Meredith. Părțile au făcut un schimb de opinii privind ultimele evoluții în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - UE, în contextul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, care va avea loc pe 3 mai curent la Bruxelles. Premierul Pavel Filip a menționat că apropierea de UE rămâne o prioritate a guvernării, fapt dovedit și de creșterea popularității UE în rândul cetățenilor. ”Îmi doresc la final de mandat cursul european al Republicii Moldova să devină ireversibil”, a spus Pavel Filip. El a subliniat că există toată determinarea, atât în Guvern, cât și în Parlament pentru realizarea angajamentelor asumate în pofida faptului că suntem într-un an electoral. Premierul a precizat că Guvernul rămâne axat în continuare pe implementarea reformelor. Printre care și ”mica reformă” în justiție care stabilește obiective concrete pentru o perioadă scurtă de timp. ”Este important să simțim suportul UE pentru implementarea reformelor. Și asistența macrofinanciară, și programele de suport bugetar sunt foarte importante pentru noi”, a accentuat Pavel Filip. Oficialii europeni au apreciat progresele substanțiale ale autorităților în implementarea Acordului de Asociere și au subliniat necesitatea unor eforturi suplimentare pentru realizarea angajamentelor în termenii stabiliți. Ei au declarat că vor acorda în continuare sprijin Guvernului în implementarea reformelor care să crească nivelul de viață al cetățenilor. Peter Michalko și Lawrence Meredith s-au referit și la lansarea, cu susținerea UE, a unor proiecte regionale la Ungheni și Cahul. Totodată, ei au exprimat interesul și disponibilitatea UE de a susține multiplicarea Centrelor de Excelență în domeniul în TIC, după modelul Tekwill, și în regiunile țării. Premierul Pavel Filip a salutat ideea, precizând că în timpul mandatului de ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a susținut deschiderea Centrului Tekwill, precum și elaborarea și promovarea Legii cu privire la parcurile IT virtualeze. Șeful Executivului a spus că domeniul TIC este unul de viitor pentru Republica Moldova, care asigură o valoare adăugată înaltă și sporește atractivitatea investițională a țării.