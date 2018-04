Năstase încearcă să se scuze pentru averea de milioane: Susţine că ar fi inclus în declaraţia sa de venit până şi coteţul din curtea mamei sale

Andrei Năstase nu a putut oferi nici astăzi o explicaţie pertinentă privind averea şi sursele sale de existenţă. Într-o declaraţie citită de pe prompter, Năstase s-a referit la cotele de pământ, pe care le-ar fi primit în dar de la rude, dar nu a suflat o vorbă despre cele 11 case pe care le deţine în proprietate. Mai mult, acesta susţine că ar fi inclus în declaraţia sa de venit până şi coteţul din curtea mamei sale, deşi nimeni nu a pretins că acesta ar fi un imobil de lux, care trebuie declarat public, potrivit legislaţiei în vigoare.„Tot ce mi-am făcut în viaţa mea este la vedere. Poate fi verificat totul”, a declarat Năstase, cu vocea uşor tremurândă.La fel de vagi au fost şi explicaţiile privind sursele sale de venit. „Nu am alte averi decât cele declarate în declaraţia de venit. Până în 2015, am fost avocat de meserie. Am practicat avocatura în Germania, România, Moldova.

