Ion Ceban promite un oraș confortabil

Ministerul Finanțelor al SUA susține reformele fiscale în Moldova US Treasury apreciază ritmul și calitatea implementării reformelor, precum și buna colaborare și volumul de muncă realizat pe proiectele legate de administrarea fiscală. Poziția a fost exprimată la întrevederea președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, cu oficialii US Treasury, la DC Washington, relatează Noi.md. Oficialii americani au optat pentru continuarea reformelor în domeniul fiscal. Totodată, ei au asigurat delegația Republicii Moldova de sprijin pentru consolidarea sistemului financiar-bancar și disponibilitatea de a furniza expertiză și suport în continuare. Președintele Parlamentului, însoțit de guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, și ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, s-au întîlnit la Washington cu Andy Baukol, secretar adjunct pentru finanțe internaționale, Evangelia Bouzis, asistent adjunct al secretarului pentru Europa și Eurasia, Larry McDonald, asistent adjunct al secretarului de stat, Paul Leonovich, director asociat și Patricia Pollard, oficiul FMI din SUA. Reprezentanții Moldovei au anunțat drept prioritare investițiile în educație, infrastructură și reforma justiției. Acestea, potrivit autorităților, sînt o precondiție pentru o creștere durabilă pe termen lung. Delegația Republicii Moldova a făcut o prezentare a măsurilor legislative întreprinse pentru combaterea spălării banilor și independența Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale. Reprezentanții US Treasury au salutat acțiunile întreprinse în contextul luptei cu spălarea banilor și respectarea normelor adoptate în acest sens. Totodată, a fost făcută o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse legate de angajamentele față de FMI. În particular, a fost subliniată creșterea economică, administrarea fiscală bună care a generat venituri mai mari la buget, reforma bugetar-fiscală structurală care urmează să contribuie la consolidarea managementului finanțelor publice pe termen mediu, sistemul electronic de achiziții publice, precum și primele rezultate ale reformei administrației publice, care au dus la creșterea eficienței autorităților. De asemenea, au fost prezentate măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și edificarea unui sistem fiscal transparent și cu reguli clare. În aceiași zi, președintele Parlamentului a participat la Conferința parlamentară globală a Rețelei parlamentare a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional.