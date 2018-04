Vezi ce surpriză a făcut Arina Spătaru pentru locuitorii municipiului Bălţi

09:45

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „Pana nu demult in aceasta cladire se afla singurul cinematograf din oras. Oamenii se adunau aici, mai ales in week-end, ca sa priveasca filme. Acum, insa, nu mai au aceasta posibilitate. Usa este incuiata, iar sediul lasat de izbeliste.” „E inchis cinematograful, in asa oras mare, e o rusine. Iata, usa din cinematograf e toata scrisa, colorata si aici e centrul orasului.” „Nu ai unde sa te duci? Unde? Am merge si cu copii la desene animate.” Tinerii spun ca atu...