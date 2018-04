Accident într-o localitate din România: Un TIR, care era condus de un șofer moldovean, s-a răsturnat

12:01

Ni s-a spus de când eram copii că laptele este o bogată sursă de calciu, aşadar consumul său zilnic este benefic pentru o sănătate de fier. Însă studiile recente, făcute de un cercetător renumit de la Harvard, arată cu totul o altă realitate. Walter Willett este cel mai citat şi recunoscut nutriţionist din Statele Unite şi prin pura coincidenţă este şi nepotul unui crescător de vaci. Alături de David Ludwig, profesor de pediatrie la Harvard, Willett a criticat dur Departamentul de Agricultură al SUA şi Academia Americană de Pedriatie care încurajeaza fiecare american sa consume pana la 3 cani de lapte pe zi. Mai mult, cei doi cercetatori de la Harvard s-au declarat ingrijorati de faptul ca autoritatile incurajeaza consumul de lapte dietetic in scoli pentru a preveni obezitatea infantila, desi nu exista nicio dovada ca laptele degresat ar ajuta copii sa piarda kilograme. De fapt, exista dovezi chiar in sensul opus. Cei doi cercetători merg mai departe şi atrag atenţia că între consumul de lapte şi apariţia bolilor grave, precum cancerul există o legătură foarte strânsă. Legatura dintre lapte si cancer este destul de bine fundamentata. Laptele de vacă are un hormon similar cu insulina care are un rol în procesul de creştere al copiilor, pentru că laptele este destinat susţinerii viţeilor. Însă în organismul uman, în special în cel al copiilor, hormonul de creştere încurajează dezvoltarea celulelor şi descurajează autodistrugerea acestora. Ca urmare, studiile au arătat ca adulţii ce prezintă un nivel ridicat al acestui hormon de creştere au riscuri mai mari de a face cancer de prostata, de sân si de colon. Mai mult, procesul de crestere modern al vacilor determina ca nivelul de hormoni de acest tip din lapte sa fie mult mai ridicat, pentru ca vacile sunt crescute sa dea mai mult lapte. Un alt factor care creste riscul de a face cancer este estrogenul, iar laptele are 60 de hormoni naturali, estrogenul fiind predominant. Estrogenul este problematic in boli sensibile la acest hormon, cum ar fi cancerele de san, ovare sau uter. Tinand cont ca expunerea zilnica a femeilor la estrogen este unul dintre factorii principali ai declansarii cancerului de san, influenta unei cantitati suplimentare de estrogen din lapte nu ar trebui neglijata. De asemenea, practicile moderne din industria laptelui cresc cantitatile de estrogen din lapte, intrucat vacile sunt mulse 300 de zile pe an, inclusiv in perioada in care sunt gestante. Iar laptele in perioada de gestatie are de 33 de ori mai mult estrogen decat in mod normal. Sursa: doctorulzilei.ro