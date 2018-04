Chiril Gaburici despre drumul principal din Bulboaca, Anenii Noi: Dacă subiectul a ajuns la ministru, înseamnă că cineva nu-și face treaba

11:40

R.Moldova va plăti 240.000$ pentru a se apăra de off-shorul care cere de la noi 27mln$ Guvernul va plăti trei companii de avocatură cu peste 240 de mii de dolari SUA pentru ca aceștia să reprezinte Republica Moldova într-o acțiune pendinte în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului (SUA). Este voba despre un litigiu mai vechi, în care compania off-shore Gater Assets Limited din Insulele Virgine Britanice (BVI) cere Republicii Moldova să plătească, alături de întreprinderea Moldovagaz, o datorie de peste 27,4 milioane de dolari. Astfel în ședința de miercuri a Cabinetului de Miniștri va fi aprobată o Hotărâre de Guvern prin care se alocă Ministerului Economiei și Infrastructurii, din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 243 000,00 dolari SUA pentru plata onorariilor Cabinetului avocatului „Vladimir Iurkovscki" în cooperare cu Compania de avocatură „Schoenherr Rechsanwaite GmbH" şi în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz), conform contractului de asistență juridică. Aceeași casă de avocatură a mai primit în 2017 aproximativ 170 mii dolari ca să apere Republica Moldova în același litigiu. Cauza are ca obiect reînnoirea unei hotărâri din iulie 2000, ce a rezultat din recunoașterea unei sentințe arbitrale din noiembrie 1998, în urma arbitrajului administrat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie a Federației Ruse cu sediul la Moscova, transmite IPN. RISE.MD scria într-o investigație că din dosarele #PanamaPapers reiese că Gater Assets Limited are în prezent un singur beneficiar: Alexey Olshanskiy, un rus de 43 de ani, fost director şi acţionar al companiei Corlblow Trade International din Belize. Alexey Olshanskiy a lucrat în anii 1999-2003 la compania Sogaz. Iniţial, ca şef al Departamentului Investiții, apoi director financiar, iar după asasinarea, în 2002, a directorului general, a asigurat interimatul la conducerea societății timp de un an, până în 2003. După Sogaz, Olshanskiy a condus până în 2008 compania Rodcroft Development, iar apoi Corlblow Trade International. Alexey Olshanskiy şi firma Gater Assets Limited nu sunt la primul proces de acest fel câștigat. Astfel, în 2007, compania ucraineană Naftogaz a fost obligată de o instanţă britanică să achite firmei offshore, reprezentată de Olshanskiy, 88 de milioane de dolari. Schema aplicată este identică cu aceea din cazul Moldovei.