Încep Zilele Filmului American

TAUR Luni și marți trebuie să fii atent, portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe debit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. Miercuri, ziua comunicării a lui Mercur – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica nu este bine să faci promisiuni sentimentale! Joi, egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, vineri, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primează. Weekendul este plat și trece repede. GEMENI Săptămâna pare o perioadă lipsită de griji mari, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice lucru bun! Luni esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Marți este o zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Miercuri aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Joi ai o veste, dar nu prea știi ce să faci cu ea. Vineri uiți ceva și îți amintești prea târziu, dar prevenit înseamnă pregătit. În weekend ai chef de drum, dar dualitatea zodiei nu te lasă să te hotărăști, așa că probabil o să te plimbi prin oraș, localitate, sat – unde locuiești vremelnic, scrie evz.ro. RAC Luni, cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când conduci maşina, traversezi strada, pedestru fiind şi mai ales în convorbirile la telefon! Marți, paranoia e la tine, sau pe tine, mon cher? De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine! Nu este adevărat! Miercuri pe fondul unor probleme spirituale realizezi că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Joi stelele îți șoptesc că este cazul să te ocupi un pic mai mult de interesele tale imediate. Vineri, ai o zi densă și obositoare de care abia aștepți să scapi. Weekendul, prin contrast, este o perioadă bună, pentru că îți faci singur programul. Domeniul relațiilor sociale este avantajat. LEU Săptămână aceasta evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Sigur, dacă fumezi! Luni, eventuală călătorie scurtă, aşa ca să te afli în treabă... Seara plăcută şi relaxantă. Sau pur şi simplu te întorci de undeva. Marți și poate și miercuri, anumite zâmbete cu subînţeles si bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, în cercul tău, în anturaj dar si in dragoste. Iaraşi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita. Crede, că nu superi pe nimeni! Joi este o zi mai complicată, fii atent la semnalele care ți se oferă. Vineri îți rezolvi o situație întârziată. Weekendul este sub semnul îndatoririlor tale. Față de familie și față de ceilalți. FECIOARĂ Luni este o zi ceva mai plictisitoare şi mai enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute marți se pot dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Miercuri, leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene în ziua lui Mercur din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Joi, nu te repezi sa tragi concluzii dupa bârfe, zvonuri si intrigi. Nu ai toate datele, mai rabdă, mai așteaptă. Vineri constați că nu ai făcut ceea ce ți-ai propus săptămâna aceasta. Nu-i nimic, în weekend reprogramează totul pentru săptămâna viitoare, drumul de o mie de leghe începe cu un pas. Confucius nu a spus dacă este un pas înainte, sau unul înapoi! BALANŢĂ Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, luni poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara de marți îţi poate aduce o surpriză. Miercuri, fii originalul original! Trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioadă în care ajutorul vine de unde nici măcar nu te așteptai! Joi, mai lasă gîndurile negre și nu te mai zdrobi să placi tuturor. Oricum, nu poți să satisfaci pretențiile tuturor celor din jurul tău! Vineri, cumpărături rituale săptămânale. Lasă lenea, du-te la magazinele producătorilor români. Îți ia mai mult timp, dar calitatea este mai bună! În weekend ai chef de plimbare, poate unești utilul cu plăcutul. Du-te la rudele, sau prietenii de la țară și aprovizionează-te de la sursă. SCORPION Săptămâna aceasta nu trebuie sa regreţi nimic, pentru că este inutil! Lumea spune ca regretă greşelile. Fals! Nimeni nu este chiar aşa de stupid încât să facă, în mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Luni - nu e rău deloc... Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile în sensul că nu o să ai niciun necaz mare! Marți, trei ceasuri rele, constați că de ceva timp încerci să faci față unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferică. Sau, altceva? Miercuri, zi bună de cumpărături inspirate, poate de bunuri de folosință îndelungată. Un ibric este bun de folosință îndelungată? Eu cred că da! Joi, nimic bun, să trecem peste asta. Vineri încerci să dregi ceea ce s-a ”rupt” joi. În weekend te plângi de ce toate acestea ți se întâmplă numai ție! Așa că zilele libere trec repede și fără urme. SĂGETĂTOR Luni primești o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectată astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Marți, ziua lui Marte, interesul poartă fesul. Viaţa este o permanentă înfruntare de interese, aşa încât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Joi, ai multe pe cap. Nu poți și nu vei reuși să le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală. Vineri pari că ești obosit și fără chef, dar tot mai ai resurse pentru o seară de dustracție. În weekend realizezi că, uneori, zilele libere mai mult te încurcă. Îți pui speranță că o sa facei multe și nu faci mai nimic. Timpul parcă zboară, până și copiii de la grădiniță se plâng că nu au timp! CAPRICORN Săptămâna aceasta ai multe noutăți în activitatea ta zilnică. Parcă, pentru o săptămână, faci altceva decât în mod obișnuit. Luni îţi faci de treabă, dar ai și ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este activitate! Vizitele de marți s-au aglomerat din nou, ai mult de „muncă” si niciun chef. Miercuri ofera-ti o prăjitură şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti în oraș. Ziua se cunoaşte de dimineaţă - daca este buna sau... nu! Gânduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Zi de cumpăraturi (cu prietena pe care ai chemat-o) si mici taclale relaxante. Joi și vineri trec repede, sunt la unison, activitate multă, densă, obositoare, ajungi târziu acasă. În weekend ai nevoie de multă odihnă, lasă planurile de călătorii și distracții ambițioase pe altă dată. VĂRSĂTOR Experienţa bate mai întotdeauna iscusinţa, asta constați luni! O călătorie, sau, o deplasare, pentru un oarecare procent dintre Vărsători în ziua lui Marte, marți. Miercuri ai o situație mai complicată și constați că nimic din ceea ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Joi, trebuie să te folosești de bagajul de informații din trecut, ca să rezolvi o situatie prezentă. Nu ai liniște pentru că eşti în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Vineri ești strivit de avalanșa problemelor, drept pentru care te vaiți pe la toata lumea în această zi a lui Venus. Atenţie, chiar nu merită, ce e val, ca valul trece! În weekend trebuie să faci ceva care nu-ți face nicio plăcere, curățenie sau primești vizita soacrei din Italia. Treburi cu delicatese, zâmbește, vorbește frumos și ține-ți gândurile numai pentru tine! PEŞTI Luni, din nou, te nemulţumeşte un obiect. Fie el mecanic, sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost cândva, dar s-a câștigat la diversitate. Adică multe obiecte şi proaste. Şi făcute în China! Marți, totul apare destul de neclar și confuz pentru o buna parte dintre Peşti. Dar, miercuri, o zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) și mai lași deoparte neliniștea și suspiciunea permanentă. Joi este un briefing, o adunătură, multă lume, se vorbește mult și nu se hotărăște nimic. Normal! Vineri o zi nefavorabilă, oricum ne-am uita la horoscop. Fii atent, prudent și așa poți evita neplăcerile. În weekend primești o veste. Nu poți să-ți dai seama, încă, dacă este bună, sau rea și cât te interesează personal.