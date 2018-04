Plahotniuc și Dodon vor să confiște jocul politic din R. Moldova, afirmă europarlamentarul Cristian Preda

Într-un interviu pe europalibera.org, europarlamentarul român Cristian Preda a criticat faptul că autoritățile de la Chișinău nu au ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția atunci când au decis schimbarea sistemului electoral proporțional în cel mixt. Totodată, acesta afirmă că Vlad Plahotniuc și Igor Dodon încearcă astfel să confiște arena politică de la Chișinău. „S-a spus foarte clar că Guvernul de la Chișinău, forțele politice trebuiau să țină seama de ceea ce a recomandat Comisia de la Veneția. Și au fost exprimate nemulțumiri legate de faptul că avizul Comisiei de la Veneția a fost ignorat de Chișinău. Noi am spus de asemenea în Parlamentul European acest lucru și, din păcate, până în ziua de astăzi am fost tratați cu dispreț, ni s-a spus că de fapt s-a ținut seama când orice copil de școală vede că au fost ignorate cu bună știință recomandările. Și s-a făcut acest pact între Plahotniuc și Dodon pentru a confisca jocul politic din Republica Moldova. E absolut regretabil că se întâmplă asta și personal cred că bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova este pusă sub semnul întrebării chiar de forțele politice pe care le-am numit – de Plahotniuc și de Dodon. Dacă ar fi ascultat ce li s-a spus acum un an, asistența macrofinanciară ar fi fost deja la Chișinău, în Republica Moldova, dar n-au vrut să asculte acest lucru și iată că ne trezim acum fără acești bani”, a declarat Cristian Preda. „Ei au forțat acest lucru, dacă dl Plahotniuc, șeful suprem al premierului, nu ar fi bătut palma cu Dodon pentru a-și asigura supraviețuirea politică, nu s-ar fi ajuns aici. Nu PPE-ul, nu Parlamentul European a inventat această politizare, ci, repet, domnii Plahotniuc și Dodon. Deci, dacă doriți să știți cine e responsabil pentru faptul că nu au ajuns banii, asistența macrofinanciară în Moldova, vă dau aceste două nume: îi cheamă Dodon și Plahotniuc. Nu-i cheamă nici Hahn, nici Preda, nici Parlamentul European... Dacă cineva a blocat asistența macrofinanciară, aceștia sunt șeful Partidului Democrat și președintele Dodon”, a mai spus membrul Parlamentului European. Europarlamentarul român a criticat și comportamentul premierului moldovean, Pavel Filip. „Regret că dl Filip se complace în condiția pe care i-a acordat-o dl Plahotniuc. Îmi amintesc atunci când au venit la Parlamentul European, dl Plahotniuc era liderul delegației și Pavel Filip, ca un simplu grefier sau asistent, era aruncat la marginea mesei. Eu îi urez dlui Pavel Filip să aibă mai multă demnitate și să conducă responsabil treburile publice, nu ca un subordonat al dlui Plahotniuc”, a mai spus Preda.

