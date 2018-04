Wall Street Journal: Trump a vrut un atac de trei ori mai mare asupra Siriei și distrugerea sistemului de apărare aeriană al Rusiei. Cine l-a oprit

15:20

Rezoluția pro-Moldova a Congresului SUA are suport pentru a fi votată Rezoluția Congresului SUA care susține asocierea Republicii Moldova la Uniunea European și cere Federației Ruse să-şi retragă trupele şi muniţiile din regiunea transnistreană are suport pentru votare, a relatat pentru MOLDPRES Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului. Anunțul a fost făcut la întâlnirea președintelui Parlamentului Andrian Candu cu grupul de prietenie din Camera Reprezentanților a Congresului SUA. Congresmanul David Price, co-președintele grupului, a reiterat suportul pentru Republica Moldova în eforturile de consolidare a democrației, creștere a securității energetice, continuare a reformelor, dezvoltare economică și protejare a spațiului informațional. Speakerul Andrian Candu a mulțumit pentru suportul acordat de Statele Unite pentru Republica Moldova. Andrian Candu a apreciat determinarea colegilor din Congresului SUA de a susține în continuare dreptul țării de a lua decizii fără constrângeri sau presiuni din exterior. În februarie curent, Congresul SUA a înregistrat o rezoluție în care susţin lupta Republicii Moldova cu acţiunile de dezinformare desfăşurate de către anumite state din Europa de Est în mass-media naţionale. În documente se face îndemn către conducerea Federaţiei Ruse să-şi retragă trupele şi muniţiile de pe teritoriul recunoscut internaţional al Moldovei, să se abţină de la ameninţări economice sau de la exercitarea presiunilor asupra Moldovei, precum să înceteze orice acţiuni care susţin mişcările separatiste de pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul mai specifică faptul că Statelor Unite susţin procesul de reintegrare pe cale paşnică a regiunii din stânga Nistrului, oferindu-i acesteia statut special în cadrul ţării. Rezoluția a fost înregistrată în Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA de către congresmenii David Price şi Pete Olson. Sursă: moldpres.md Record Rezoluția pro-Moldova a Congresului SUA are suport pentru a fi votată apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.