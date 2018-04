Poroșenko a anunțat crearea Mitropoliei Ucrainei, independentă de Moscova

16:50

Băiatul căra o măgăoaie în spate. Eu am ieșit de după un bloc cu nouă etaje și m-a izbit lucrul ăsta. Drumul meu era altul, dar am continuat să merg după tip, pentru că niciodată până acum nu am mai văzut să care cineva prin Chișinău o momâie. Era ceva nou și am devenit tare curios. Oare unde o duce?