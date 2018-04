Poziția MAEIE față de situația din Siria: Condamnăm folosirea armelor chimice împotriva populației civile

10:30

Datorita covorului din flori vii din scuarul catecarelei, care costa 2 milioane de lei, municipiul a fost mentionat in presa internationala. Daca alte orase platesc sa li se faca publicitate pozitiva, pe noi nu ne-a costat nimic, decat ceea ce am cheltuit pe flori, asta a declarat Silvia Radu in cadrul sedintei primariei de astazi.Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Vreau sa multumesc muncitorilor de la Spatii Verzi pentru "asamblarea" daca pot sa zic asa covorului din flori. Ati facut o treaba extraordinara, stiu cat ati muncit. Multi politicieni au incercat sa manipuleze si sa lanseze minciuni in adresa acestui proiect.Chisinaul a fost mentionat in presa internationala. S-a vorbit despre frumoasa traditie pe care o avem la Chisinau. Si in Repulica Moldova se put face lucruri frumoase. Am primit mesaje din Spania, Romania, Ucraina. Sper ca si la anul sa pastram aceasta traditie, sa atrgem turisti.