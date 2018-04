Anunț de ultimă oră de la Donald Trump despre întâlnirea cu Kim Jong-Un

20:10

Mini prezintă instalația Built by all în cadrul Milan Design Week. Proiectul producătorului britanic are în prim-plan patru concepte diferite de spații de locuit. Fiecare dintre acestea au forme, culori, planuri și materiale diferite și sunt concepute pentru stilul de viață urban al viitorului. Obiectivul principal consta în identificarea unor soluții arhitecturale creative pentru stilul de viață urban al viitorului. Citește continuarea pe AUTO-CLUB.TOP