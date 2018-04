Șarapova poate ajunge la nunta prințului Harry

19:01

Am fost întrebată de ce susțin candidatura lui Andrei Năstase la funcția de primar al Chișinăului. Am fost surprinsă un pic de această întrebare, dar am decis să vin cu un răspuns, căci totuși fac parte dintr-o frumoasă și unită echipă. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă pe cine îi vor avea alături în această nouă provocare - lupta pentru capitala noastră.