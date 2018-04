Oamenii de știință au ”comis”, din greșeală, o posibilă revoluție

14:10

Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” a aprobat 44 de cereri de finanțare nerambursabilă, în sumă totală de 10,62 milioane de lei. Potrivit estimărilor, vor fi create peste 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 28,20 milioane de lei. Din cele 44 […] The post PARE 1+1: Au fost aprobate primele 44 cereri de finanțare din acest an, în valoare de 10,62 milioane lei appeared first on Moldova.org.