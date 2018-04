Neurotoxina folosită în cazul Skripal era „în formă lichidă”. Substanța nu se evaporă și nu dispare în timp

15:30

Circa jumătate dintre deputații Republicii Moldova sunt milionari, dacă sumăm veniturile, valoarea bunurilor declarate sau sumele deținute în bănci de către aceștia. La această concluzie a ajuns Ziarul Național, care într-un articol scrie despre afacerile și veniturile mai multor parlamentari de la Chișinău. În timp ce veniturile majorității parlamentarilor se ridică anual până la circa 500 de mii de lei, există aleși ai poporului care numără an de an milioanele câștigate. Declarațiile de avere pentru anul 2017 arată că deputatul democrat Vladimir Andronachi a câștigat cei mai mulți bani - peste 3,050 de milioane de lei în anul trecut. Grosul veniturilor deputatului, peste 2,774 de milioane de lei, îl constituie darea în arendă a unor spații la mai multe firme. http://www.ziarulnational.md/andrspaticom.png De asemenea, Andronachi a câștigat 156 de mii de lei din salariul de parlamentar, o indemnizație de la Parlament de 64 de mii de lei, iar soția a mai adus acasă 30 de mii de lei. Familia Andronachi ține la bancă 24 de mii de dolari, 14 mii de euro și aproape 44 de mii de lei. Pe locul doi în topul deputaților cu venituri de milioane în 2017 se situează tot un democrat - Serghei Chiseliov. Potrivit sursei citate, acesta a câștigat în anul trecut venituri totale de peste 2,229 de milioane de lei. Și în cazul lui Chiseliov spațiile pe care le oferă unor firme cu chirie îi aduc cei mai mulți bani - aproape 700 de mii de lei, dar deputatul a mai avut și dividende de la o firmă în sumă de peste 654,4 mii de lei. http://www.ziarulnational.md/chiseliovvenit17.png Seghei Chiseliov a luat din Parlament un salariu de 119 mii de lei, i-a fost întoarsă o datorie în sumă de 687 de mii de lei, iar soția sa a mai primit aproape 74 de mii de lei. Peste două milioane de lei a câștigat anul trecut și colegul de fracțiune al primilor doi, Eugen Nichiforciuc. Cei mai mulți bani, 917 mii de lei, Nichiforciuc i-a primit sub formă de dividende de la SRL „TransAgentGrup”, plus alte 300 de mii de lei în calitate de dividende de la SRL „ConstructAgentGrup”. Cota de 67% deținută în ultimul SRL i-a adus lui Nichiforciuc alte 100 de mii de lei după vânzare. Citește mai multe pe ziarulnational.md.