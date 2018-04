O medalie de aur, una de argint și două de bronz, obținute de R.Moldova la Campionatul European de sambo pentru tineret și juniori

16:50

Un bărbat din Ceadâr-Lunga a ajuns în vizorul DGT Sud a CNA după ce ar fi încercat să corupă un polițist. Acesta ar fi promis 1000 de lei omului legii pentru a-i fi restituit mijlocul de transport reținut pe motivul conducerii automobilului în stare de ebrietate produsă de substanțe narcotice și în lipsa permisului de […] The post Un bărbat din Ceadâr-Lunga i-a promis 1000 de lei unui polițist. Ce a făcut omul legii appeared first on Moldova.org.