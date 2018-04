Promo-Lex: De trei ani nu avem acces liber în stânga Nistrului

14:40

Un ALTFEL de interviu cu șeful IGP, Alexandru Pînzari: De ce polițiștii moldoveni zâmbesc puțin, a încălcat sau nu legea și alte detalii interesante Cu toții ne-am obișnuit cu faptul că polițiștii, în special cei cu experiență în spate și care dețin funcții importante în stat, par a fi duri și nemiloși. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari a demontat câteva stereotipuri care îi portretizează pe polițiști în moduri neadevarate. Astfel, șeful IGP a răspuns la câteva întrebări acordate de activiștii ”Inițiativa Pozitivă” cu privire la activitatea poliției, atitudinea polițiștilor și modul de lucru, ce spune legea față de cei infectați cu HIV etc. — De ce polițiștii noștri niciodată nu zâmbesc? — Munca este una foarte stresantă, însă noi încercăm să îi învățăm să zâmbească mai des. — Cum trebuie să arate un polițist bun? — Un polițitst bun este cel care își iubește munca, țara și respectă cetățenii acesteia, iar cel mai important — profesionalismul. — Este adevărat că în poliție ne se pot angaja persoanele mai scunde de 1,65 m și cele infectate cu HIV? — Legea prevede toate condițiile pentru angajare în poliție. Înălțimea minimă este de 1,7 m, dar sunt și excepții. Dacă o persoană infectată cu HIV nu poate fi angajată în cadrul poliției, este vorba despre discriminare. — Când ultima dată ați trecut un test HIV? — Noi dăm regulat analize la sânge. Consider că la mine este totul în regulă. — Dacă copiii o să vă întrebe despre ”ce înseamnă HIV”, ce le-ați răspunde? — Este o boală, dar nu o sentință. — Ați încălcat vreodată legea? — Da, am încălcat legea, ca fiecare om. Doar că sunt două căi de a o încălca, voluntar și involuntar. În cazul meu a fost involuntar. — Consumatorul de droguri este calificat drept un infractor? — Nu vrem să fie tratat drept un infractor. Este un om bolnav, fiind dependent de droguri. — Închisoarea poate să reeduce o persoană? — Scopul închisorii este de a reeduca un om care a încălcat legea, însă din păcate în penitenciarele noastre mai mult dizolvă personalitatea decât o reeducă. — Ați apărat vreodată o fată de huligani? — Am apărat oamenii de huligani. — Ați folosit vreodată arma pentru autoapărare? — Da, s-a întâmplat. — Puteți să explicați noțiunea de dreptate într-o singură frază? — Toți sunt egali în fața legii. — Avem dreptate în Moldova? — Suntem un stat tânăr, democratic și liber, iar libertatea costă. — Corupția este o infracțiune? — Sigur că da. — Dacă nu v-ați fi angajat în poliție, în ce domeniu ați fi activat? — De fiecare dată când trec pe lângă aeroport îmi tresare inima, îmi plac foarte mult avioanele. — Polițistul mereu are dreptate? — Nu. Polițiștii tot sunt oameni și uneori greșesc. «Iniţiativa Pozitivă» este o asociaţie nou creată, înregistrată oficial în Octombrie 2011 — reprezintă o reţea a organizaţiilor cu o experienţă bogată în domeniul HIV, în special cele care lucrează sau prestează servicii Populaţiilor cu risc sporit […] Record Un ALTFEL de interviu cu șeful IGP, Alexandru Pînzari: De ce polițiștii moldoveni zâmbesc puțin, a încălcat sau nu legea și alte detalii interesante apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.