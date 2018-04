Experții Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice nu au fost lăsați să ajungă la Douma din motive de „securitate”

14:30

Premierul britanic Theresa May și-a exprimat regretul pentru rolul jucat de țara ei în criminalizarea homosexualității în fostele colonii, spunând că asemenea legi adoptate sub stăpânirea britanică, unele încă în vigoare, „au fost și sunt greșite”. May a făcut declarația la o reuniune a Commonwealth-ului, la Londra. În 37 din cele 53 de țări din Commonwealth homosexualitatea este delict penal, iar în câteva dintre ele se pedepsește cu moartea. „Ca premier al Marii Britanii regret profund atât faptul că asemenea legi au fost introduse, cât și moștenirea de discriminare, violență și chiar moarte care persistă și astăzi”, a spus May.