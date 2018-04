80% din companiile din R.Moldova duc lipsă de proceduri anticorupție. De multe ori businessul își rezolvă problemele prin șpagă

12:40

250 de euro urma să primească un cetățean moldovean, dacă îi reușea să treacă ilegal peste frontieră patru colete cu țigări. Intențiile sale au fost deconspirate de polițiștii de frontieră din Direcția regională NORD, tânărul fiind reținut în timp ce se pregătea să transporte 40 mii de țigarete. Astfel, la 12 aprilie. s-au întreprins mai […] The post Un tânăr din Briceni a fost plătit cu 250 de euro pentru a trece peste Prut patru colete cu 40 mii de țigări appeared first on Moldova.org.