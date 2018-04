În atenția șoferilor: Prețul benzinei rămâne neschimbat, în timp ce motorina se scumpește

18:30

Mark Zuckerberg are, oficial, un salariu de bază de un dolar pe an, dar în ultimii trei ani, cheltuielile personale au totalizat 20 de milioane de dolari. Toate costurile au fost suportate de Facebook, arată documentele remise de rețeaua socială autorităților americane. Acțiunile lui Zuckerberg la Facebook valorează 70 de miliarde de dolari, scrie The Guardian.