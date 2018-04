Rezoluția Congresului SUA care susține asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană are suport pentru votare

12:20

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2017 populația economic activă (populația ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1259,1 mii persoane, fără modificări esenţiale față de anul 2016 (-1,1%). Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților (50,8%) a fost mai înaltă în comparație […]