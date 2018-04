Ce vinărie din R. Moldova a produs 1 400 400 de sticle de vin în doar trei luni

11:10

Cheltuielile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) vor fi optimizate, iar edificiile stațiilor feroviare vor fi păstrate în regim conservat. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un proiect de lege în acest sens. Potrivit ministrului Chiril Gaburici, în urma intrării în vigoare a documentului, CFM va economisi circa 20-25 milioane de lei anual. […] The post Cheltuielile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” vor fi optimizate appeared first on Moldova.org.