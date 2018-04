Care este primul lucru pe care trebuie să-l faceţi dacă sunteţi muşcaţi de căpuşe

11:10

Publicațiile americane The New York Times și New Yorker au primit în comun premiul Pulitzer pentru expunerea istoriilor celor care au fost hărțuiți sexual la Hollywood. Istoriile l-au demascat pe producătorul Harvey Weinstein, care ulterior a devenit dizgrațiat, fiind exclus din Academia premiilor Oscar, iar compania sa a anunțat faliment. Investigațiile au dus la mișcarea #MeToo (EuTot), care luptă împotriva hărțuirii sexuale.