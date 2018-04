Peste 30 de persoane din Cahul și Comrat, printre care și un copil, spitalizate după ce s-au intoxicat de Blajini

11:50

Un post de televiziune afiliat Partidului Democrat (PD), aflat la guvernare, și-a deschis un studio local în orașul Nisporeni. Este vorba despre postul tv Canal 2 care anterior a aparținut președintelui PD Vladimir Plahotniuc, iar în prezent se află în proprietatea consilierului său politic Oleg Cristal. Directorul executiv al Asociației Presei Independente (API) Petru Macovei crede că această stație a fost deschisă pentru asigurarea suportului informațional și promovarea candidatului care va fi înaintat de democrați în viitoarele alegeri parlamentare în cadrul cărora 51 de parlamentari vor fi aleși în circumscripții uninominale, scrie media-azi.md. Directorul executiv al Asociației Presei Electronice (APEL) Ion Bunduchi este de părere că, dincolo de eventualele interese politice, apariția unor stații locale trebuie încurajată, dar că lansarea lor nu va însemna, concomitent, și creșterea calității produselor mediatice. Intervențiile din studioul local Nisporeni în grila de emisie a Canal 2 vor constitui circa 10% din volumul total de emisie. Acestea vor fi buletine de știri produse de jurnaliștii din Nisporeni și un talk-show pe săptămână, moderat de jurnalistul Vadim Stângaciu. Totodată, în reportajul video de lansare a studioului se vede că redacția își împarte sediul alături de alte două televiziuni - Noroc TV și Vocea Basarabiei. Pe panoul informativ expus în fața sediului apare și denumirea unei companii - Team Media. Potrivit administrației raionale, spațiul închiriat în care se află televiziunile menționate a fost oferit printr-un contract de locațiune companiei Team Media de către proprietarii clădirii - Consiliul Raional Nisporeni, scrie media-azi.md. Panoul din fața sediului Canal 2. Captură foto. Ca la PRO TV din România Lidia Viziru, șefa adjunctă a Direcției Generale Licențiere, Autorizare și Monitorizare din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) a precizat pentru Media-azi.md că autoritatea de reglementare a fost informată de către administrația postului în cauză despre faptul că redacția a deschis un studiou local în Nisporeni. Aceasta a adăugat că orice radiodifuzor din Republica Moldova are dreptul să-și deschidă studiouri locale și nu este obligat să obțină o licență specială în acest caz, ci doar să anunțe Consiliul printr-o notificare despre acest fapt. Viziru a adus exemplul României, unde postul de televiziune PRO TV are mai multe studiouri în diferite localități ale țării. „Este PRO TV de bază la București, dar au și studiouri în toată țară, care intervin în grila lor de bază. Exact la fel a făcut și Canal 2”, a explicat Viziru. Aceeași sursă ne-a mai informat că, pe 6 aprilie, Consiliul a primit o notificare similară și din partea postului de televiziune Noroc TV, care a anunțat CCA că, la fel, a deschis un studiou local în Nisporeni, scrie media-azi.md. „Vom critica prostia” Studioul local Canal 2 Nisporeni are și o pagină pe Facebook pe care deja au fost publicate reportajele de promovare și primul buletin de știri. Redacția promite că va difuza în fiecare seară știri despre evenimentele din raionul Nisporeni și localitățile din împrejurime. „Vom promova lucrurile bune, oamenii harnici, inițiativele sănătoase și alte valori care promovează bunăstarea. Dar vom critica corupția, indiferența și prostia”, se menționează în mesajul de lansare a Canal 2 Nisporeni. „Noi ne batem cu Moldova 1” Echipa studioului din Nisporeni a fost formată practic în trei săptămâni. Managerul de proiect de la Canal 2 Nisporeni Ruslan Grabari a menționat pentru Media-azi.md că s-a confruntat cu probleme legate de „resursele umane din provincie”. Grabari a adăugat că administrația postului Canal 2 deja de doi ani planifică să deschidă studiori locale în diferite regiuni ale țării, pe motiv că piața audiovizuală din Moldova este suprasaturată cu știri de la Chișinău și se simte lipsa știrilor locale. Potrivit lui Grabari, în acest fel redacția își va putea extinde audiența. „Noi suntem concurenți direcți cu Moldova 1. Deci, ne batem cu ei pentru audiență. La ora 19:00 avem principalul buletin de știri, la fel cum Moldova 1 are Mesagerul și, în sfârșit, suntem peste ei la capitolul audiență”, ne-a explicat Grabari, scrie media-azi.md. Suport raional Ruslan Grabari a precizat că studioul închiriază încăperile de la Consiliul Raional Nisporeni. De altfel, președintele raionului, democratul Ghenadie Verdeș, apare atât în primul reportaj de lansare a studioului, cât și în primul talk-show. Acesta a confirmat pentru Media-azi.md faptul că noul studiou închiriază spațiile respective de Consiliul Raional Nisporeni. „Avem o decizie a Consiliului pentru a fi date în locațiune încăperile”, ne-a spus Ghenadie Verdeș, care a precizat că, din câte cunoaște, contractul de locațiune a fost semnat cu o singură „companie media, care deține posturile Canal 2, Noroc TV și Vocea Basarabiei”. Team Media De altfel, în reportajul de lansare a studioului în fața clădirii sediului apare un panou cu denumirile postului Canal 2, companiei Team Media și posturilor de televiziune Vocea Basarabiei și Noroc TV. Anterior, portalul Anticorupție.md scria că postul de televiziune Vocea Basarabiei ar putea reapărea pe piaţa media din Republica Moldova. Potrivit portalului, relansarea canalului a fost precedată de cesionarea licenţei de la Canal X SRL, fondată de administratorul Caravita, către o companie creată în 2017 şi administrată de o persoană care se ocupă de chestiuni organizatorice şi la Noroc TV. Specialista din cadrul secției economice a Consiliului raional Nisporeni Maria Sîrbu a confirmat pentru Media-azi.md că acel contract de locațiune a spațiului a fost semnat cu compania Team Media. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, fondatorul companiei este Cristina Țopa, care deține 100% din cota de participare. Întreprinderea a fost înregistrată pe 22 februarie 2018 și se află pe strada Suveranității 4 din Nisporeni, tot acolo unde și-a indicat adresa și postul de televiziune Canal 2. Detalii, AICI. Dedicație specială Directorul executiv API Petru Macovei consideră că deschiderea studioului local al unui post de televiziune din Chișinău într-un raion al țării ar avea și scopul de a promova mesajele Partidului Democrat. „Propriu-zis extinderea unui post de televiziune în regiuni este un lucru pozitiv, însa în acest caz concret este clar că acest studiou local a fost constituit cu „dedicație specială" pentru alegerile parlamentare, și anume, pentru asigurarea suportului informațional și promovarea candidatului care va fi înaintat de Partidul Democrat”, a afirmat Macovei. Președintele PDM, Vladimir Plahotniuc. Sursa Foto: Facebook În ceea ce privește faptul că pe panoul din reportajul de lansare apar alte două posturi TV - Vocea Basarabiei și Noroc TV - Petru Macovei crede că acest lucru „confirmă că are loc „absorbția" de către trustul dlui Plahotniuc a unor radiodifuzori mai mici sau a celor cu probleme financiare. Altfel spus, concentrarea pe piața media ia amploare”. Întrebat de Media-azi.md dacă miza acestui studio sunt viitoarele alegeri parlamentare, managerul de proiect al Canal 2 Nisporeni Ruslan Grabari a negat acest lucru. „O să trecem și peste alegeri și o să vedeți că noi o să rămânem. După alegeri nu o să se închidă nimic. Chiar e o coincidență. Am avut planuri. Noi de vreo doi ani ne gândim la asta. Și, în momentul în care am găsit echipament, am și lansat”, a răspuns Grabari. Vor contribui stațiile la o informare mai bună? Ion Bunduchi consideră că, dacă facem abstracție de eventualele interese politice în perspectiva alegerilor parlamentare, atunci crearea acestor filiale locale de către televiziunile naționale trebuie salutată și încurajată. „Televiziunile naționale, ca și conținuturi, sunt aproape în întregime televiziuni de capitală. Or, evenimente de interes se întâmplă oriunde trăiesc oamenii. Iar oamenii trăiesc nu doar în Chișinău. Evident, am putea să ne întrebăm: de ce anume acum, și de ce anume într-o localitate și nu în alta, bunăoară, în cele cam o treime de raioane care nu au nici radio local și nici tv locală. Pe de altă parte, nu putem indica unui agent economic unde și când să investească”, a explicat Bunduchi. Expertul media menționează că în mod normal apariția filialelor în zonele unde funcționează și alte mass-media ar trebui să creeze concurență care, la rândul ei, ar trebui să stimuleze calitatea produselor mediatice. Totuși, acesta pune sub semnul întrebării funcționarea modelului de dezvoltare enunțat în cazul dat. „Cam greu de presupus că acest lucru se va întâmpla peste noapte, de rând ce piața de publicitate comercială din mediul rural este extrem de restrânsă. Rămâne să urmărim îndeaproape fenomenul și să vedem, dacă va contribui la o mai bună informare a cetățenilor”, a afirmat Bunduchi. Precizăm, că până în mai 2017, Vlad Plahotniuc a deținut patru posturi de televiziune: Publika TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3, și trei posturi de radio – Publika FM, Muz FM și Maestro FM. Ulterior, Compania General Media Group SRL, în componența căreia intrau posturile menționate, a cesionat drepturile de emisie ale Canal 2 și Canal 3 firmei Telestar SRL, care îl are ca administrator și fondator pe Oleg Cristal, consilierul politic al lui Vlad Plahotniuc.