Misiunea internaţională de anchetă asupra presupusului atac chimic din Siria şi-a început activitatea

10:10

Pulitzer 2018: Rapperul Kendrick Lamar alături de The New York Times, The New Yorker şi Reuters, printre premiaţi Publicaţiile The New York Times şi The New Yorker au primit luni premiul Pulitzer la categoria „Servicii publice» („Public Service») pentru dezvăluirile despre abuzurile sexuale asupra femeilor săvârşite de producătorul de la Hollywood Harvey Weinstein, potrivit Reuters, citat de Agerpres. De asemenea, agenţia de presă Reuters a primit două premii Pulitzer, unul la categoria „Jurnalism internaţional” („International Reporting”) pentru dezvăluirile despre legăturile dintre preşedintele Filipine Rodrigo Duterte şi asasinatele practicate de poliţie în războiul contra drogurilor, iar cel de-al doilea, pentru fotojurnalism, cu un material despre criza refugiaţilor rohingya din Myanmar. Publicaţiile The Times şi the Washington Post împart premiul pentru „Jurnalism naţional” („National Reporting”) pentru articolele referitoare la investigarea implicării Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite din 2016. Rapperul californian Kendrick Lamar a fost recompensat cu premiul Pulitzer pentru muzică cu albumul său „DAMN.”, devenind astfel primul artist rap care primeşte prestigioasa distincţie. Lamar a primit în luna ianuarie cinci premii Grammy cu acelaşi album. Printre câştigătorii premiului Pulitzer la categoria muzică s-au numărat, de-a lungul timpului, Wynton Marsalis şi Ornette Coleman. Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, se acordă începând cu anul 1917. Sursă: agerpres.ro Record Pulitzer 2018: Rapperul Kendrick Lamar alături de The New York Times, The New Yorker şi Reuters, printre premiaţi apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.