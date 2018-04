Până la alegerile locale a mai rămas o lună. Analiștii cântăresc șansele candidaților la Primăria capitalei

08:45

HOROSCOP BERBEC Stresul devine coplesitor astazi incat te face sa reactionezi aiurea la diversele provocari care se ivesc in cale. Inainte de a lua decizii capitale, incearca sa te linistesti, ca sa nu iti exprimi ultimul cuvant intr-un moment de stres maxim. Ai putea regreta mai apoi ca nu ai gandit mai indelung, ca nu ai luat decizii in momente mai linistite, ci sub imperiul emotiilor negative de moment Se poate vorbi de o criza, cand nervii te-ar putea face sa actionezi ciudat, agresiv, impulsiv, stricand totul peste noapte. Ia o pauza daca vezi ca esti prea agitat, pentru ca nu poti chibzui sau hotari corect la nervi. HOROSCOP TAUR Din conflictele dintre generatii, vor avea castig de cauza cei tineri, pentru ca au alta viziune asupra lucrurilor si stiu sa-si argumenteze mai bine ideile. Cei maturi doar vor sa se impuna prin experienta, varsta si bagaj de cunostinte acumulat in timp, insa tinerii apeleaza la alte arme, mult mai convingatoare: la indrazneala, la un dram de tupeu in plus, la energie fizica mai mare decat cei maturi, care vor da semne de epuizare dupa primul efort mai semnificativ. HOROSCOP GEMENI Te apleci asupra unui proiect de anvergura la serviciu, care va inainta greu, dar succesul final depinde de fiecare pas pe care-l faci pe parcurs. Si azi vei repurta o mica victorie care va conta, in final, la reusita spre care te indrepti, tocmai de aceea faci totul serios, cu dorinta de a nu lasa nimic nerezolvat. Atentia pe care o acorzi fiecarui detaliu isi va arata eficienta atunci cand vei pune punct, dar deocamdata mai e cale lunga pana la rezultatele scontate. Esti pe drumul cel bun. HOROSCOP RAC Modul in care analizezi o situatie arata cat de matur privesti lucrurile. Reusesti sa privesti situatia in care te afli din mai multe unghiuri, si bine faci, pentru ca numai asa vei putea intelege perfect situatia. Vezi si argumentele pro, si argumentele contra, si latura luminoasa si latura intunecata, si aceasta capacitatea a ta de a vedea lucrurile lucid, exact asa cum sunt, te ajuta sa iei decizii dintre cele mai bune. Nimeni nu te intrece cand vine vorba de sinteze si analize, fie ca iei la bani marunti o chestiune minora, de zi cu zi, fie ca te ocupi de cel mai important proiect al momentului. Cine iti cere azi parerea, are numai de castigat pentru ca tu ii oferi o opinie dintr-un alt unghi decat cel in care privesc ei situatia. HOROSCOP LEU Nu fi comod in a-ti face dreptate, daca simti ca cineva a gresit major. Da, a te lupta cu minciuna si cu rautatea nu e usor, e un razboi al nervilor, dar daca tu consideri ca celalalt e vinovat, trebuie sa iti iei inima in dinti si sa te ridici impotriva greselilor sale. Lupa cu cei care gresesc, fie ca ti-au gresit tie, fie ca imbraci haina de justitiar pentru altii care nu au putere sa lupte. Vei dobandi victoria finala numai daca depasesti faza aceasta de usoara neincredere si lene, in care ai fi tentat sa spui, inainte de orice: nu va merge! Ba orice se poate daca apelezi la legile corecte, la dovezile cele mai solide, si se va face lumina si dreptate! HOROSCOP FECIOARA Ai mare noroc de persoana care iti apare astazi in cale cu indrumari intelepte, cu sfaturi utile, cu lectii excelente de viata. Ai enorm de invatat de la el, deci stai cu urechile palnie la tot ce-ti poate transmite, pentru ca joaca rol de mentor pentru tine. El iti poate da raspuns la zeci de intrebari, iti transmite exact informatia de care aveai nevoie, te poate ajuta sa faci lumina in mintea ta un pic dezordonata, deci asculta-i povetele cu respect si incredere, fara a te incapatana degeaba si fara a lasa orgoliile sa te conduca. Stie ce spune si-ti vrea numai binele! HOROSCOP BALANTA Daca situatia devine un pic cam tensionata in jurul tau fara ca tu sa ai vreo contributia la aceasta problema, nu incerca sa te lupti, pentru ca agresivitatea lor creste cu fiecare incercare a ta de a calma situatia. Mai bine taci si inghiti si tolerezi totul cu calm, pentru ca nu detii armele potrivite pentru a aplana conflictul. Cineva trebuie sa renunte, iar tu esti cel mai potrivit in a face compromisuri. Tu nu ai orgolii atat de mari incat sa vrei sa detii neaparat victoria acestui conflict, ci preferi sa te retragi si sa-i lasi pe cei nervosi sa obtina aparenta victorie. Fii sigur ca cel mai destept, aici, e cel care cedeaza si acela esti tu! HOROSCOP SCORPION Tu iti vezi de treaba cu seriozitate si simt de raspundere, dar nu la fel se poate spune de cei care iti stau alaturi si care fac tot posibilul sa profite de eforturile tale si sa traga, mai apoi, succesul doar pe turta lor. Fii foarte atent cu cine lucrezi sau cui iti oferi azi serviciile, ca nu cumva sa fie vorba de niste profitori mincinosi care se bucura de tot ceea ce faci, iar la final isi asuma ei toate creditele, uitand chiar sa-ti si multumeasca pentru rolul jucat de tine. Mai bine iti urmaresti doar propriile tale scopuri, cu un dram de egoism chiar, pentru ca azi nu merita sa oferi nimic celor care iti tin companie. HOROSCOP SAGETATOR Te afli intr-un anturaj preponderent feminin, dar in care nu te simti prea in largul tau, de parca nu s-ar discuta lucruri care sa te intereseze si pe tine. Faci cumva opinie separata, chiar daca esti de acelasi sex ca tovarasele tale, pentru ca tu ai cu totul alte probleme pe cap. Se discuta despre cumparaturi, despre preturi, despre activitati mondene, or tu esti acum stresat de cu totul alte aspecte. Daca nu-ti gasesti locul in acest mediu, fa un efort sa pleci de aici, ca sa nu strici atmosfera in jurul tau cu o stare de indiferenta care-i poate deranja pe ceilalti. HOROSCOP CAPRICORN Nu pune la suflet conflictele care mai apar in mediile prin care treci. Daca te lasi pacalit de aparenta agresivitate a celor din jur, ai putea reactiona si mai dur, si nu are rost sa torni gaz pe foc in acest mod. Ia-o si tu in gluma, raspunde ironic ori de cate ori vezi pe cineva nervos, pentru ca asa vei dezamorsa mult mai repede orice situatie conflictuala. A intra si tu in capcana nervilor, nu ajuta pe nimeni, pentru ca tu ai putea fi si mai agresiv in manifestare, ca atare tu trebuie sa fii cel care sta departe de ispita certurilor aprinse! HOROSCOP VARSATOR Azi ai putea scapa de o multime de aspecte neimportante de pe lista ta de sarcini, lucruri suficient de mici incat sa nici nu le observi, dar care erau deja prea multe ca sa te mai descurci cu ele. Ocupa-te prioritar de aceste maruntisuri care isi asteapta randul de ceva vreme, pentru ca, dupa ce le vei sterge de pe lista, ai sa descoperi dintr-o data cat de liber esti. Nu le mai amana, ia-le pe toate la rand, pas cu pas, pentru ca azi ai toate sansele sa le rezolvi odata pentru totdeauna, ca apoi sa te poti ocupa si de chestiuni cu adevarat importante. HOROSCOP PESTI Nu prelua pe umerii tai vini care nu iti apartin, doar pentru ca cei din jur se plang intruna. Da, vrei sa-i ajuti, fara indoiala, dar nu-i ajuti cu nimic daca te simti vinovat pentru problemele lor. Nu ai nicio contributie in situatia in care ei se afla si doar ei sunt cei care pot face lumina. Si tu esti impovarat de o vina care nu te lasa in pace, dar poti discuta cu un parinte sau cu jumatatea ta ca sa descoperi ca iti faci griji fara motiv. Nu te auto-pedepsi si nici nu da vina pe altii, ci priveste lucrurile cu detasare, convins ca totul se va echilibra exact asa cum se cuvine.