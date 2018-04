Astăzi în Moldova și în lume

17:01

Partidul Social Democrat din România va organiza luna viitoare un miting de amploare în Bucureşti, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv Naţional al partidului său. Prin acest miting, spune Dragnea, social-democraţii vor să îşi manifeste susţinerea faţă de familia tradiţională: „Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vreau să organizăm acest miting şi am luat şi astăzi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect'', a afirmat Dragnea, citat de Agerpres.