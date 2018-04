Analist despre averea liderului Platformei „DA”: Are venituri pe ZERO, dar împarte egal milioane de lei între mamă și soacră

12:50

Consumată crudă ori gătită în ciorbe şi tocăniţe, ceapa verde este cel mai putenic aliment pentru întărirea imunităţii. Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului, scrie realitatea.net. “Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu […]