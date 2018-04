Entretien avec Robert Steuckers pour le site „Europe Maxima”

18:30

Excellente synthèse de Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France au Soudan, en Zimbabwe et en Mauritanie. Il est l’un de nos grands spécialistes du Moyen-Orient, et nous vous renvoyons vers son excellent livre Tempête sur le Grand Moyen-Orient. ”La nouvelle guerre froide se transforme progressivement en une guerre ouverte” Une guerre implacable, sauvage, meurtrière et destructrice, […]