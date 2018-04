Trei persoane, transportate la spital în urma unui accident la ieșirea din satul Ciorescu

15:10

Gol de la 60 de metri ce-ti taie respiratia in campionatul Belgiei. Un mijlocas din Ecuador a reusit golul carierei Gol de la 60 de metri ce-ti taie respiratia in campionatul Belgiei. Un mijlocas din Ecuador a reusit golul carierei, dupa ce a marcat de la jumatatea terenului. Portarul a incercat disperat sa apere, insa fara succes. Jose Cevallos a inscris fabulos golul pentru Lokeren in meciul contra lui Eupen. Mijlocasul de 23 de ani l-a observat pe portarul advers iesit din poarta si a trimis puternic din propria jumatate de teren. Goalkeeper-ul a alergat disperat, incercand sa-si repare gafa, insa nu a mai putut face nimic. Partida s-a incheiat cu trei la zero pentru gazde. Sursă: protv.md Record Gol de la 60 de metri ce-ti taie respiratia in campionatul Belgiei. Un mijlocas din Ecuador a reusit golul carierei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.