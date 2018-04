Kremlinul a găsit ”soluția”. Administrația prezidențială trece la ICQ

12:00

Jumătate de secol de fericire. Atît au sărbătorit soţii Demianov din oraşul Ştefan Vodă. El, fost profesor de sport, şi-a văzut viitoarea soție într-o fotografie și i-a trebuit un an să prindă la curaj pentru a face cunoştinţă cu ea. Însă, acum după 50 de ani de căsătorie pot spune că sînt împliniţi şi fericiţi. "Primul eu am văzut-o într-un album a unui coleg de-al ei. Am văzut-o și nu am spus la