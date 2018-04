Este căsătorit și are o fetiță de opt ani: Cine este moldoveanul împușcat de 6 ori în România

13:30

Lungmetrajul SF "Rampage: Scăpaţi de sub control/ Rampage", de Brad Peyton, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 34,5 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare, transmite AFP. Cu Dwayne Johnson şi Naomie Harris în rolurile principale, "Rampage" prezintă povestea unui primatolog, ce a dezvoltat o legătură specială cu George, o gorilă extrem de inteligentă, care, în urma unui experiment genetic greşit, se transformă într-un uriaş animal violent. Liderul săptămânii trecute, "Fără zgomot/ A Quiet Place", un film horror care nu are mai mult de trei minute de dialoguri, s-a situat pe locul al doilea în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 32,6 milioane de dolari. Filmul "A Quiet Place" prezintă povestea unor creaturi ce au invadat Pământul şi care se alimentează cu carne, dar, fiind oarbe, se ghidează doar după sunete. Actorul şi regizorul peliculei, John Krasinski, soţia acestuia (în film şi în viaţa reală), Emily Blunt, şi copiii lor trebuie să se adapteze - prin limbajul sunetelor şi alte trucuri -, altfel vor muri. Pe poziţia a treia s-a situat un alt horror, premiera "Adevăr sau provocare/ Truth or Dare", de Jeff Wadlow, care a avut încasări de 19,1 milioane de dolari. Lungmetrajul SF "Ready Player One: Să înceapă jocul/ Ready Player One", regizat de Steven Spielberg, a coborât de pe al doilea pe al patrulea loc, cu încasări de 11,2 milioane de dolari. Filmul, un omagiu adus lungmetrajelor SF din anii 1980, prezintă povestea unui adolescent pasionat de jocuri pe calculator, care se trezeşte captiv într-o realitate virtuală ce provoacă dependenţă, în anul 2045. Cu Tye Sheridan în rolul principal, cel al lui Wade Watts, filmul îi mai are în distribuţie pe Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, TJ Miller şi Simon Pegg. Criticii au sugerat că "Ready Player One" - în care Wade se întâlneşte cu simboluri ale culturii pop din anii 1980, precum Freddy Krueger - este un fel de autobiografie cinematografică a lui Spielberg, celebru pentru superproducţii ca "E.T. Extraterestrul/ E.T. the Extra-Terrestrial" şi "Fălci/ Jaws". Pe poziţia a cincea s-a situat lungmetrajul "Interzis la... sex/ Blockers", de Kay Cannon, cu încasări de 10,3 milioane de dolari de vineri până duminică. O comedie cu John Cena şi Leslie Mann, filmul a fost foarte apreciat la Festivalul South by Southwest din SUA. Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în weekend în cinematografele nord-americane este completat de "Pantera neagră/ Black Panther", de Ryan Coogler (5,3 milioane de dolari), "Isle of Dogs", de Wes Anderson (5 milioane de dolari), "I Can Only Imagine", de Andrew Erwin şi Jon Erwin (3,8 milioane de dolari), "Acrimony/ Tyler Perry's Acrimony", de Tyler Perry (3,7 milioane de dolari), şi "Chappaquiddick", de John Curran (3 milioane de dolari).