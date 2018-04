150 de edituri vor fi prezente la Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret de la Chișinău

11:50

Alegeri Locale: Primele idei ale lui Sergiu Tofilat prin care va încerca să diminueze numărul problemelor pe care le are Chișinăul Sergiu Tofilat, candidatul independent pentru postul de primar al orașului Chișinău, și-a făcut publică pagina web, unde puteți găsi informații despre el, cât și unele idei prin care să ajute Chișinăul. „Chișinăul stă în ambuteiaj. În fiecare dimineață lucrătoare, dar și în fiecare seară. În ajun de sărbători e adevărat infern. Mai adăugăm şi blocarea străzilor când se deplasează „guvernanţii". Orice ploaie e calamitate naturală. Străzile Alecu Russo, Ismail, Ion Creangă, Vasile Lupu ș.a. zilnic sunt blocate în ambuteiaje interminabile. Asta afectează starea psihică și emoțională a conducătorilor auto, astfel scade eficacitatea de muncă a acestora. Nervii se varsă peste cei apropiați. Cel puțin 260 zile pe an în Chișinău sunt ambuteiaje. Admitem că minim 400 mii de locuitori ai Municipiului și cei care vin aici din alte localități pierd cel puțin o oră în plus pe zi. Facem nişte estimări cât ne costă asta. Mai întâi combustibilul: avem 260 ore pe an, cel puțin 100 mii de vehicule care ard combustibil cel puțin câte doi litri de benzină (sau echivalentul în motorină, gaz, electricitate). În bani, înseamnă cel puțin 36 lei de unitate de transport (repet – cifrele sunt cele mai mici posibile, realitatea sigur e și mai tristă, în Chișinău sunt peste 400 mii mașini zilnic). Pentru cele 260 zile avem cel puțin 936 mln lei cheltuiți "în dodii" pentru a sta în ambuteiaj. Banii aceștia puteau fi investiți în ceva sau cheltuiți cu mai mult folos de familii sau întreprinderi. Acum să luăm timpul celor care stau în ambuteiaj. 300 mii (fără copii, studenți și pensionari) om/ore în 260 zile înseamnă 78 mln om/ore anual. Prețul mediu al unei ore de lucru în Chișinău este de minim 60 lei (cu impozite și taxe, repet, cifre minime). 78 mln om/ore x 60 lei = 4,7 mlrd lei. 4,7 MILIARDE! Din acești bani, cel puțin 10% ajung direct și indirect în bugetul municipal. Despre bugetul central tac. Ce se poate de făcut cu acești bani? Multe – de dotat troleibuzele cu aer condiționat, de mărit/reînnoit parcurile de troleibuze și autobuze, de delimitat benzi pentru transport public pe majoritatea arterelor principale. Pentru a da jos din mașini orășenii și locuitorii suburbiilor și să îi convingem să urce în troleibuz, avem nevoie de transport public calitativ și rapid. Numai din aceste calcule superficiale de mai sus se vede cât ne costă gestiunea proastă a transportului municipal. Iar cauza este că în fruntea Primăriei nu a stat niciodată nimeni care să cunoască, înțeleagă și aplice concepte economice elementare cum ar fi evaluarea fezabilității sau analiza de impact. Transportul public comod și rapid înseamnă venituri mai mari pentru cetățeni și bugetul public, economii pentru cetățeni, de aici, din nou, venituri mai mari pentru buget. Și să nu uităm: un oraș prosper nu este acela, în care și cei mai săraci au mașină, un oraș prosper este acela în care și bogații folosesc