Comercianţii din Piaţa Centrală au scos în vânzare primii pui de găină

Jumătate de secol de căsnicie au sărbătorit soţii Demianov, din oraşul Ştefan Vodă. Astăzi, după 50 de ani de viaţă în comun, ei se simt împliniţi şi fericiţi."Primul eu am văzut-o într-un album a unui coleg de-al ei. Am văzut-o și nu am spus la nimeni. Un an de zile nu am spus la nimeni. Am mocn...