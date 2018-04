Donald Trump explică de ce a folosit expresia "Misiune îndeplinită"

15:10

Un zbor operat de Air China de la Changsha spre Beijing a fost obligat să nevoit de urgență la aeroportul din Zhengzhou, după ce o însoțitoare de zbor a fost ținută ostatică de un pasager. Zborul CA 1350 a aterizat la Aeroportul Internațional Zhengzhou Xinzheng, în provincia Henan a Chinei, la ora locală 09:58, potrivit unui comunicat al aeroportului, scrie Airlive. Într-un comunicat de presă, Administrația Aviației Civile din China a declarat că bărbatul care a luat însoțitoarea de zbor ostatică, a folosit un pix, amenințând-o pe însoțitoare că i-l bagă în gât. După aterizare, atacatorul a fost imediat prins de polițiști, fiind arestat de oamenii legii. O imagine publicată pe Twtitter arată cum femeia era ținută ostatică de atacator. Air China #CA1350 from Changsha to Beijing was diverted to Zhengzhou after a crew member was held hostage by a male passenger. pic.twitter.com/uFbnqxLTrX — Brendan Grainger (@Highflyermel) April 15, 2018