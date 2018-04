Breaking news. Accident în satul Ciorescu din Chișinău. Trei persoane au fost transportate la spital

06:15

Evenimente 1632: Bătălia de la Rain: Suedezii sub Gustavus Adolphus înving Sfântul Imperiu Roman în timpul Războiului de Treizeci de Ani. 1755: Poetul, jurnalistul și lexicograful britanic Samuel Johnson a publicat la Londra "Dicționarul limbii engleze". 1762: Prin decret imperial, semnat de împărăteasa Maria Terezia, se înființează regimentele grănicerești românești: I la Orlat și II la Năsăud. 1896: Ceremonia de închidere a primei ediții a Jocurilor Olimpice Moderne, Atena, Grecia. 1912: Vasul britanic de pasageri Titanic se scufundă în Atlanticul de Nord la ora 2:20 a.m., la două ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. Din cei 2.227 de pasageri plus echipaj aflați la bord numai 770 vor supraviețui. 1918: Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România. 1939: A avut loc Congresul de constituire a Partidului Democrat din Polonia. 1941: Începe greva minerilor din Valea Jiului, care îngreunează aprovizionarea armatei antonesciene și a trupelor germane aflate în țară. 1941: Generalul american Douglas MacArthur este numit comandant al forțelor aliate în Pacific. 1944: Al Doilea Război Mondial: Primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României: 83 de bombardiere Wellington atacă Turnu-Severin. 1944: Al Doilea Război Mondial: Al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. Universitatea e distrusă parțial. 1945: Al Doilea Război Mondial:Trupele britanice au eliberat deținuții din lagărul de concentrare Bergen-Belsen. 1947: Înființarea Filarmonicii "Banatul" din Timișoara. 1949: Înființarea Filarmonicii "Gheorghe Dima" din Brașov. 1949: Are loc premiera dramei "Bălcescu" de Camil Petrescu. 1957: Se încheie un acord româno-sovietic privind statutul juridic al trupelor sovietice staționate încă din 1944 pe teritoriul României. 1964: Plenara lărgită a CC al PCR adoptă Declarația cu privire la poziția PCR în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Declarația condamnă pretențiile PCUS de a domina mișcarea comunistă internațională sub pretextul internaționalismului proletar. Declarația marchează începutul oficial al politicii independente a României în cadrul "lagărului comunist". 1971: La Porțile de Fier, este conectat la sistemul energetic național primul hidroagregat, de producție românească. 1989: A vut loc Tragedia de pe Hillsborough, o busculadă umană pe Stadionul Hillsborough, în semifinalele FA Cup, soldată cu moartea a 96 de fani ai FC Liverpool 1991: Inaugurarea oficială a activității Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) (Londra). 1998: Guvernul condus de Radu Vasile a fost validat de către Parlamentul României. 1998: Lansarea oficială a canalului HBO, în București. 1999: Abdelaziz Bouteflika a câștigat alegerile prezidențiale din Algeria. 2005: Cel puțin 21 de oameni au murit și în jur de 50 au fost răniți într-un devastator incendiu la un hotel in centrul Parisului. 2005: Funeraliile Prințului Rainier al III-lea de Monaco. 2013: Două bombe au explodat lângă linia de sosire la maratonul din Boston, Massachusetts, omorând cel puțin trei persoane și rănind alte 183. Nașteri 1452: Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist (d. 1519) 1489: Mimar Sinan, arhitect otoman (d. 1588) 1552: Pietro Cataldi, matematician italian (d. 1626) 1607: Honoré Fabri, matematician francez (d. 1688) 1641: Robert Sibbald, medic scoțian (d. 1722) 1642: Suleiman al II-lea, sultan al Imperiului Otoman (d. 1691) 1646: Christian al V-lea al Danemarcei și al Norvegiei (d. 1699) 1684: Ecaterina I a Rusiei (d. 1727) 1688: Johann Friedrich Fasch, compozitor german (d. 1758) 1707: Leonhard Euler, matematician și fizician elvețian (d. 1783) 1797: Louis Adolphe Thiers, istoric, politician și jurnalist francez (d. 1877) 1858: Émile Durkheim, sociolog francez (d. 1917) 1873: Henry James, scriitor american (d. 1916) 1874: Johannes Stark, fizician german (d. 1957) 1878: Robert Walser, scriitor elvețian (d. 1956) 1879: Theodor Capidan, lingvist român (d. 1953) 1910: Miguel Najdorf, șahist, argentinian de origine poloneză (d. 1997) 1912: Kim Ir Sen, dictator al Coreei de Nord (d. 1994) 1924: Stephen Fischer-Galați, istoric (d. 2014) 1924: Sir Neville Mariner, dirijor britanic 1931: Tomas Tranströmer, poet, traducător și psiholog suedez, laureat Nobel (d. 2015) 1934: Ion Vianu, medic psihiatru și scriitor român 1938: Claudia Cardinale, actriță italiană 1939: Jaime Paz Zamora, om politic bolivian 1942: Lucian Bolcaș, politician român 1946: Péter Agárdi, scriitor, critic și istoric literar maghiar 1946: Zamfir Dumitrescu, pictor român 1949: Alla Pugaciova, cântăreață rusă 1958: Abu Hamza al-Masri, șeic egiptean 1959: Emma Thompson, actriță engleză 1959: John Onoje, activist politic din Republica Moldova, refugiat din Sierra Leone 1960: Filip al Belgiei, actualul monarh al Belgiei Decese 1558: Roxelana,soția sultanului Soliman I (n.1506) 1719: Françoise de Maintenon, metresa și a doua soție a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței (n. 1635) 1764: Madame de Pompadour, metresa regelui Ludovic al XV-lea al Franței (n. 1721) 1765: Mihail Lomonosov, savant, poet și filolog rus (n. 1711) 1843: Noah Webster, lexicograf american (n. 1758) 1865: Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite (n. 1809) 1893: Petru M. Câmpeanu, filolog (n. 1809) 1921: Constantin Barozzi, general geodez și cartograf (n. 1833) 1924: Eduard Caudella, compozitor român (n. 1841) 1931: Thomas, al 2-lea Duce de Genova (n. 1854) 1938: Cesar Vallejo, poet peruan (n. 1892) 1942: Robert Musil, romancier austriac (n. 1880) 1967: Nicolae Colan, episcop al Clujului și mitropolit (n. 1893) 1969: Victoria Eugenie de Battenberg, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, regină a Spaniei (n. 1887) 1980: Jean-Paul Sartre, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel (refuzat) (n. 1905) 1986: Jean Genet, dramaturg francez (n. 1910) 1990: Greta Garbo, actriță suedeză (n. 1905) 1994: Sabba S. Ștefănescu, geofizician român (n. 1902) 1998: Pol Pot, dictator cambodgian (n. 1928) 2008: Ollie Johnston, pictor american (n. 1912) 2014: Nina Cassian, poetă eseistă și traducătoare română (n. 1924) 2017: Emma Morano, 117 ani, supercentenară italiană (n. 1899) Sărbători Ziua Soarelui în Coreea de Nord (The Day of the Sun) Danemarca: Sărbătoare națională Sărbători religioase Ortodoxe Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma) Greco-catolice Duminica 2 după Paşti (a Tomii). Sf. m. Crescent Romano-catolice Duminica a 3-a a Paştelui Sf. Damian de Veuster, pr. Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 15 aprilie. Cei trei apostoli au fost ucenici ai Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol Aristarh (despre care se vorbeşte în Faptele Apostolilor, 19, 29) a fost episcop în Apamia Siriei. Sfântul Pud (despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola a II-a către Timotei, 4, 21) a fost senator în Roma, iar casa lui a fost folosită ca lăcaş pentru sfintele slujbe. Iar despre Sfântul Trofim se găsesc date în Faptele Apostolilor (20, 4). Sfinţii Aristarh, Pud şi Trofim au fost martirizaţi în anii 65 sau 67, în timpul persecuţiei împotriva creştinilor declanşată de împăratul roman Nero, fiind tăiaţi cu sabia. Sunt prăznuiţi împreună pe data de 15 aprilie şi cu toţi cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului, în ziua de 4 ianuarie. În această zi este pomenit şi Sfântul Mucenic Crescent. Acest Sfânt a fost din Mira Lichiei, de neam strălucit.Atunci când a fost prins de persecutori era înaintat în vârstă. A fost supus la judecată şi la toate întrebările guvernatorului provinciei, Sfântul Crescent a răspuns: "Sunt creştin!". A primit moarte martirică în urma chinurilor la care a fost supus. (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor")