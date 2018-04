În Muntenegru au loc alegeri prezidenţiale

11:20

Cunosctul regizor de film ceh Miloš Forman a încetat din viață în Statele Unite la vîrsta de 86 de ani, anunță agenția CTK. Unul din cei mai renumiți regizori de film cehi, Forman a câștigat două Oscaruri, mai multe Golden Globes si un Cesar în Franța. După ce a absolvit facultatea de film de la Praga în 1963, Forman a debutat în Cehosloavacia cu „ Černý Petr,” (Petru cel negru) și a continuat în 1965 cu „Dragostea unei blonde”. Forman a devenit cunoscut pe plan internațional după ce a plecat în Statele Unite la sfârșitul anilor 60. Primul mare success, care i-a adus și primul Oscar a fost filmul „Zbor peste un cuib de cuci” din 1975, urmat în 1984 de „Amadeus”, film premiat cu opt premii Oscar. În anii 90 ai secolului trecut, Forman a mai făcut două filme de success „Larry Flint ” (The People vs Larry Flynt, 1996) și „Omul pe lună” (Man on the Moon, 1999). Ultimul film l-a realizat în Spania, în 2006.