Reacția lui Zidane la adresa celor care au contestat calificarea Realului

16:20

Președintele Statelor Unite, Donald Trump își laudă pe Twitter armata, după atacul coordonat din Siria, alături de forțele aeriene ale Marii Biritanii și Franței. Donald Trump a scris pe Twitter că bombardamentele ”au fost perfect executate” și mulțumește Marii Britnaii și Franței ”pentru înțelepciune” și ”puterea militară. ”Bombardamentele au fost executate perfect noaptea trecută. Mulțumesc Franței și Marii Britanii pentru înțelepciunea și puterea lor militară. Nu am fi putut avea un rezultat mai bun. Misiune îndeplinită!”, a declarat Donald Trump într-o postare pe Twitter publicată la ora 15:42 (ora României). A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018 Totodată, într-o altă postare pe Twitter, Trump a spus că este ”mândru” de armata Statelor Unite. ”Sunt foarte mândru de armata noastră măreață, care va fi, după cheltuirea miliardelor de dolari aprobate, cea mai bună pe care țara noastră a avut-o vreodată. Nu va fi ceva sau nu va avea cineva ceva asemnător!”, a mai completat Donald Trump. So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018 Declarațiile vine în contextul în care, după un ordin al său, SUA, Franța și Marea Britanie au lansat atacuri către mai multe ținte guvernamentale din Siria, după atacul din orașul Douma. FOTO: EPA