Huawei ar putea lansa un smartphone pliabil înaintea rivalului Samsung

16:20

Filip, despre ecosistemul Nistrului: Ucraina a dat asigurări că nu se va întâmpla nimic care va duce la înrăutăţirea condiţiilor râului Avem toate asigurările din partea Ucrainei că nu se va întâmpla nimic ce va duce la înrăutăţirea condiţiilor râului Nistru, este o bogăţie comună, sursa principală de alimentare cu apă pentru Chişinău, dar şi pentru Odesa. Declaraţiile au fost făcute de premierul Pavel Filip, în debutul şedinţei Guvernului, în contextul în care subiectul privind ecosistemul Nistrului a fost discutat la Kiev de prim-ministrul de la Chişinău şi omologul său, Volodimir Groisman. «Cel mai important subiect pe care am reuşit să-l discutăm este cele legat de păstrarea şi dezvoltarea ecosistemului pe întreaga lungime a bazinului râului Nistru. Vom aproba Comisia privind utilizarea durabilă şi protecţia Nistrului, partea ucraineană a făcut deja acest lucru. Am reuşit să avansăm în negocierea unui acord de funcţionare a complexului hidroenergetic nistrean pentru că şi aici componenta mediului este cea mai importantă pentru noi. Ceva timp în urmă am semnat împreună cu premierul Ucrainei şi o adresare către Comisia Europeană prin care am solicitat asistenţă de expertiză pentru efectuarea unui amplu studiu ecologic de impact pe întreaga lungime a râului Nistru», a menţionat şeful Executivului. Totodată, Pavel Filip a menţionat că se va realiza şi proiectul Fondului Ecologic Global. De asemenea, Ambasada Suediei în Moldova realizează un studiu privind impactul social de mediu pe teritoriul ţării noastre, ca rezultat al funcţionării complexului hidronergetic nistrean. Mai mult, în contextul iniţiativei Ucrainei de a construi noi hidrocentrale pe râu, Filip a dat asigurări că nicio acţiune a ţării vecine nu va fi întreprinsă fără acordul Chişinăului. «Se speculează mult pe tema ecositemului râului Nistru şi la noi în societate. Acest subiect este unul cheie de fiecare dată când ne întâlnim cu oficialii din Ucraina. Avem toate asigurările din partea Ucrainei că nu se va întâmpla nimic care va duce la înrăutăţirea condiţiilor râului Nistru. Amintim că premierul Pavel Filip a întreprins o vizită de lucru în Ucraina, unde a participat la Forumul de Securitate de la Kiev. Principalele subiecte abordate în cadrul evenimentului au fost provocările la adresa securităţii regionale şi europene, situaţia actuală din regiune, conflictele prelungite şi importanța dialogului în soluționarea acestora.