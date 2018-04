Rogozin sfidează din nou Guvernarea de la Chișinău: „Nu vom retrage trupele militare din Transnistria; Avem același sânge”

13:30

Scandalul Cambridge Analytica a adus în atenția publicului mai multe aspecte neplăcute ale rețelelor sociale, în mod special și ale internetului în general. Oamenii sunt surprinși de vastitatea colectării de date în cazul companiilor private, dar avertismente în această privință au existat de foarte mult timp, inclusiv de la Julian Assange – fondatorul WikiLeaks și Edward Snowden – fost contractor al NSA, care au arătat pe îndelete una dintre părțile negative ale internetului, și anume supravegherea din partea serviciilor secrete. Libertatea vă arată zece lucruri despre internet de care lumea nu prea este conștientă, dar care sunt reale și afectează viața tuturor. Facebook te spionează chiar dacă nu ai cont pe rețeaua socială. Cofondatorul Facebook și directorul său general, Mark Zuckerberg, a afirmat în Congresul SUA că nu este conștient de aceste practici, dar este clar ca lumina zilei că Facebook are informații inclusiv despre cei care nu au conturi pe rețeaua socială. Spionarea se face prin intermediul butoanelor de Share și Like încastrate în marea majoritate a site-urilor de pe internet. Un tribunal belgian chiar a ordonat Facebook să oprească spionarea celor care nu au conturi pe rețeaua socială. Pe românește, Facebook ar putea avea informații despre orice om care are acces la internet de pe planeta asta. Dacă ai avut cont de Facebook în ultimii ani, este foarte probabil ca datele tale să fi ajuns deja pe te miri unde. A spus-o chiar Mark Zuckerberg, care a avertizat că aproape toți cei 2,2 miliarde de utilizatori ar trebui să se aștepte ca, la un moment dat, cineva să le fi accesat informațiile postate deja pe Facebook. Și asta pentru că, între 2010 și 2014, Facebook a permis acest lucru prin intermediul inițiativei Open Graph. Ai jucat jocuri pe Facebook? Datele tale au ajuns la companiile în cauză. Ai completat chestionare de personalitate? Datele tale sunt la creatorii lor. Ai vrut să vezi ce rege ai fost într-o viață anterioară sau cum ar arăta copiii tăi cu o vedetă? Datele tale au fost accesate. Zuckerberg nu a știut să spună în Congres câte astfel de companii au avut acces la datele noastre, ale fiecăruia. Undeva, în lume, datele tale există pe un server sau în beciul vreunui puști de liceu care ”doar se distra”. Ce fac mai departe aceste companii și acești indivizi cu datele noastre este o problemă extrem de spinoasă. Și fără răspuns. O serie de companii, numite brokeri de date, cumpără și vând informații personale despre oricine este pe internet. Activitatea acestora nu este reglementată, iar publicul nu știe de unde au aceste companii informațiile. Cel mai probabil le cumpără de la diverse aplicații, care ne cer datele atunci când le instalăm. Facebook a anunțat recent că taie legăturile cu brokerii de date. Principalii brokeri de date cu care Facebook avea legături sunt Acxiom Corp, Experian PLC, Oracle Data Cloud, TransUnion și WPP PLC. Nu doar Facebook și brokerii de date au informații personale despre noi. Aproape orice aplicație pe care o instalăm pe smartphone-uri și tablete ne cere permisiunea de a avea acces la datele noastre private. De regulă, se colectează contactele din telefon, locul, eventual se cere acces la fotografii, dar și la camera foto și microfonul telefonului. Unele dintre acestea sunt chiar obscure, iar firmele din spatele lor sunt pierdute prin hăurile internetului. Mai mult, este posibil ca dezvoltatorii unor aplicații să nu le mai întrețină activ, astfel că nu se știe ce se va întâmpla cu datele deja colectate. Lumea știe de regulă doar Facebook ca rețea socială, dar compania în sine are multe alte servicii. Pe lângă aplicația Facebook Messenger, separată de rețeaua socială în 2014, Facebook deține și rețeaua foto Instagram și aplicația de mesagerie WhatsApp. De asemenea, are în propria curte și producătorul de dispozitive de realitate virtuală Oculus. Facebook a fost amendată cu 110 milioane de euro de către Comisia Europeană pentru că a mințit la achiziția WhatsApp, din 2014. Facebook a spus atunci că nu există capacitatea tehnică de a combina datele din WhatsApp cu cele din Facebook, dar în 2016 deja cerea acordul utilizatorilor pentru acest lucru. Dacă mai credeați că doar Facebook deține o grămadă de informații despre voi, vă înșelați! Google este cel mai mare aspirator de informații de pe internet: știe mereu unde sunteți și ce informații căutați pe net. Gigantul deține cel mai mare motor de căutare din lume, are YouTube – cel mai popular site video de pe planetă, dar și Gmail, Google Maps, Waze, browserul Chrome, Google Docs și magazinul de aplicații Google Play Store. În 2013, serverele Google au căzut pentru 5 minute, iar traficul de internet a picat cu 40%. Atât de mult este încastrat Google în viața tuturor. În 2010, Google a fost prins că spiona ce fac utilizatorii browserului Safari, realizat de Apple și prezent pe Mac, iPhone și iPad, chiar dacă aceștia activaseră funcția care le interzicea acest lucru. Google a fost amendată în SUA cu 22,5 milioane de dolari în anul 2012 pentru acest lucru. Nici Microsoft nu e ușă de biserică. Compania a fost prinsă că spionează ce fac utilizatorii sistemului de operare Windows 10. Setările inițiale permit această colectare masivă de date și, practic, orice faci pe calculator este transmis către serverele Microsoft. O serie de setări pot fi oprite, dar nu toate. Autoritatea pentru protecția datelor din Olanda a cerut oficial, în toamna anului trecut, stoparea acestei practici. Între datele colectate se află linkurile accesate, ce aplicații sunt folosite și cât timp. De asemenea, Microsoft deține rețeaua profesională LinkedIn. Aceasta, este, la rândul său, angrenată într-un scandal similar cu cel al Facebook. În 2016, aceasta a recunoscut că datele a 117 milioane de conturi au fost furate, conform revistei Fortune. Netflix, cel mai popular serviciu de filme din lume, știe constant la ce te uiți. În decembrie 2017, Netflix a fost aspru criticată după ce a pus o postare categorisită drept ”înfiorătoare” pe Twitter, conform The Indepenent. În aceasta, Netflix întreba public ”ce i-a rănit” pe cei 53 de utilizatori care au văzut același film zi de zi timp de 18 zile. Tweet-ul arată că Netflix știe exact ce vezi, când și unde pe platforma sa. To the 53 people who’ve watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) December 11, 2017 Similar cu Netflix, Uber știe pe unde umbli atunci când folosești serviciile sale de transport. În 2014, Uber a urmărit o jurnalistă prin intermediul unui soft creat de Uber, numit ”God View” (Perspectiva lui Dumnezeu – n.r.). Practic, acesta poate urmări atât unde este fiecare utilizator care are instalată aplicația Uber pe telefon, dar și unde este fiecare șofer Uber. În 2016, Cosmopolitan scria că acest soft a fost folosit pentru a urmări celebrități, politicieni sau foste iubite. Ca parte a unei înțelegeri cu FTC – autoritatea americană pentru comerț –, Uber a agreat ca, timp de 20 de ani, practicile sale în privința datelor personale să fie auditate, potrivit New York Post. La finele anului trecut, s-a aflat că datele a 57 de milioane de utilizatori și șoferi Uber au fost accesate de către hackeri. Compania a ascuns acest lucru timp de un an, până ce a recunoscut totul, în noiembrie 2017. O vorbă din înțelepciunea internetului spune că ”dacă ceva este pe internet, atunci nu e lucru privat”. Pe românește, odată ce ai pus ceva pe internet, pregătește-te că la un moment dat cineva va accesa acel lucru, mai mult sau mai puțin legal. O temă revine cu predilecție: cineva are acces la date sau hackerii le fură. În acest moment, cel mai mare furt de date din istorie este cel al Yahoo, din 2013, când datele tuturor celor 3 miliarde de utilizatori ai Yahoo Mail au fost furate, inclusiv cei din România. Yahoo este acum parte a operatorului american de telefonie Verizon. Și problema e că tot mai multe dispozitive ale noastre ajung conectate la internet. Iar unele sunt chiar vitale. De exemplu, există deja sonerii inteligente, conectate la internet, unele chiar produse de către Amazon. De asemenea, mașinile autonome vor fi și ele conectate la internet. Infractorii cibernetici ar putea profita de găurile de securitate pentru a ne sparge casa sau pentru a ne fura mașina. În 2015, doi cercetători de securitate au demonstrat că puteau prelua controlul unui autoturism Jeep aflat în mers. Nivelul critic se va atinge odată cu dezvoltarea calculatoarelor cuantice. Acestea funcționează pe alte principii față de cele actuale și sunt foarte puternice. Cuplate cu inteligența artificială, acestea vor însemna sfârșitul vieții private așa cum o știm, căci vor putea decripta orice, după cum scria, în 2016, revista Wired. Iar aceste lucruri încep să fie valabile și în viața reală, nu doar pe internet. Autoritățile chineze tocmai ce au dibuit un fugar în cadrul unei mulțimi de 60.000 de oameni de la un concert, datorită sistemelor avansate de recunoaștere facială. Citește și: