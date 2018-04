Video! Un tânăr din Drochia și-a încercat norocul la ,,Românii au Talent”

19:30

Am provocat-o pe Dana Markitan la o schimbare de look. Deși este omul extremelor, uneori epatează prin ținute scenice, alteori este o ”școlăriță cuminte”, ne-am asumat riscul de a v-o ... Post-ul Dana Markitan: ”Am trecut prin greutăți, dar am învățat de fiecare dată ceva din ele” apare prima dată în Unica.md.