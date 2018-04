Atenţie, a început sezonul căpușelor! Ce trebuie să faci dacă te mușcă o căpușă

18:01

În grabă și cu încălcări grave, Guvernul a aprobat condițiile parteneriatului public-privat privind construcția Arenei Chișinău Cabinetul de miniștri a aprobat în grabă și fără consultări publice o hotărâre de Guvern care stabilește obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei Chișinău. Experții susțin că proiectul a fost aprobat netransparent și consideră decizia Guvernului drept ilegală. Potrivit proiectului, terenul de 69 de hectare urmează a fi transmis unui SRL cu capital de stat. Potrivit ministerului finanțelor, Octavian Armașu, statul urmează să contribuie în capitalul social al societății cu teren și cu o sumă de bani, de două sute de milioane de lei. Totuși, cele mai multe semne de întrebare în această hotărâre o ridică fraza: „Partenerul public, în primul an de implementare a contractului de parteneriat public-privat va rambursa până la 25% din valoarea totală a investiției efectuate de partenerul privat, documentate corespunzător (lucrări de proiectare și construcție a arenei polivalente)". Nici ministrul Finanțelor, deși a votat proiectul și este unul dintre contrasemnatarii hotărârii, nu știe detalii. „Nu am intrat în esență, eu știu că noi trebuie să contribuim cu 200 de milioane la capitalul social. Probabil că la asta și se rezumă 25% din investiții". Experții spun că clauza dată este abuzivă. „Noi vedem că 25 la sută din investiția partenerului privat urmează să fie recuperată imediat în primul an, fără ca să fie un venit asigurat în primul an de realizare al proiectului, ceea ce presupune că banii dați, 25% din investiția făcută de privat urmează a fi rambursată până la urmă de bugetul de stat. Asta pe deasupra la angajamentul inițial declarat prin această decizie a Guvernului", a declarat Veaceslav Negruță. Dumitru Alaiba, directorul de programe al centrului de Politici și Reforme (CRP), a declarat pentru TV8 că proiectul dat a fost aprobat în condițiile netrasparente și cu grave încălcări. El mai susține că, prin proiectul dat, terenul ar putea ajunge în mâna unui proprietar cu rădăcini politice. În același timp, expertul a menționat că în viitor există riscul unei fraude a bugetului și a patrimoniului de stat. Potrivit lui, hotărârea dată prevede prea multe obligațiuni pentru stat și nimic pentru partenerul privat. În același context precizăm că, CRP a expediat o solicitare de informații către Guvern în care solicită informații despre proiectul dat. Menționăm că, Armașu nu este că contribuția statului se va rezuma la 200 de milioane de lei și la terenul de 69 de hectare. „Va trebuie să mergem cu careva investiții și ulterior, dar asta depinde, foarte multe lucruri se vor clarifica după ce va fi finalizată licitația și noi vom primi oferte concrete din partea potențialilor participanți și acolo deja se va configura relațiile financiare între partenerul de stat și privat", a declarat Armașu. TV8 amintește că, Centrul pentru Politici și Reforme a spus anterior că proiectul „Arena Chișinău", propus de PDM pare să fie un proiect netransparent, care va alimenta în continuare corupția din Republica Moldova. Ei notează că proiectul a apărut pe neașteptate în spațiul public, stârnind mai […]