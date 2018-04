5 motive pentru care să folosești ulei pentru păr

05:01

Berbec Trebuie sa aveti incredere in propria persoana si propiile capacitati pentru a face fata acestei zile, care se anunta a fi cumva mai dificila. Nu circumstantele va vor pune probleme, ci persoanele cu care veti colabora. Atentie mare in cine puteti si in cine nu puteti avea incredere. S-ar putea sa aveti o mare dezamagire in aceasta privinta, insa trebuie sa acceptati ca exista si persoane ...