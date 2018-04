Covorul buclucaș: Răspunsul Silviei Radu către liberalul Valeriu Munteanu

12:50

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a transmis astăzi 150 de computere și 3 laptopuri noi pentru 15 instituții de învățământ general din raioanele Anenii Noi, Cahul, Cimișlia, Fălești, Hâncești, Taraclia, Sângerei, Strășeni, Ungheni, mun. Chișinău și UTA Găgăuzia. Tehnica de calcul a fost oferită de către Provincia Jeju, Republica Coreea, în baza Memorandumului de colaborare cu Ministerul […] The post Ministerul Educației a transmis 150 de computere noi pentru 15 instituții de învățământ general appeared first on Moldova.org.