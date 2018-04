Grupul Wu-Tang Clan a fost dat în judecată pentru 1 milion de dolari

Wu-Tang Clan a fost dat în judecată de un fotograf, care spune că grupul hip-hop american nu i-a cerut permisiunea să folosească o imagine a sa pentru coperta celebrului album "Once Upon a Time in Shaolin", artistul cerând despăgubiri de 1 milion de dolari, potrivit bbc.com. În 2015, singurul exemplar din lume al albumului "One Upon a Time in Shaolin" al grupului Wu-Tang Clan a fost cumpărat pentru "mai multe milioane de dolari" de o persoană care a dorit să rămână anonimă. Ulterior s-a aflat că cel care a cumpărat albumul este omul de afaceri Martin Shkreli, care, între timp, a fost condamnat la închisoare pentru fraudă şi căruia i s-a ordonat să predea materialul discografic guvernului american. Fotograful Warren Patterson a dat în judecată grupul pentru încălcarea legislaţiei privind drepturile de autor. Fotograful spune că a lucrat 80 de ore pentru imaginile de pe caseta din argint cu logoul Wu-Tang ce apare pe coperta albumului. Albumul a fost păstrat într-un seif dintr-un hotel din Marrakech, Maroc, de când a fost finalizat, în 2013, şi până când a fost vândut. Înainte de vânzarea din 2015, grupul hip-hop a spus că viitorul proprietar al albumului dublu va avea permisiunea de a lansa pe piaţă cele 31 de piese doar peste 88 de ani. Alături de NWA, Public Enemy şi Run DMC, Wu-Tang Clan este unul dintre cele mai apreciate grupuri din istoria muzicii hip-hop. Grupul Wu-Tang Clan este alcătuit din rapperii RZA, GZA, Raekwon, U-God, Cappadonna, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Method Man şi Masta Killah. Un alt membru al grupului, Ol' Dirty Bastard, a murit în 2004 la vârsta de 35 de ani.

