Viii cu viii și morții cu morții, dar unele cimitire din capitală nu sunt pentru toți

Proiectele ar urma să genereze venituri de cel puţin 25 de miliarde de dolari. Investitori din China, Arabia Saudită, Statele Unite şi Emiratele Arabe Unite, a căror identitate încă nu este încă ştiută, au în vedere extinderea Campionatului Mondial al cluburilor. Potrivit unor oameni care deţin informaţii despre planurile investitorilor, grupul de acţiune ar avea ca scop remodelarea celui mai popular sport din lume. Acest plan de acţiune vine ca urmare a faptului că FIFA urmăreşte să-şi asigure viitorul financiar în urma scandalurilor de corupţie şi mită, care au atras şi o criză în ultimii ani. Propunerea consorţiului are în vedere extinderea Campionatului Mondial al Cluburilor, un turneu jucat în prezent cu şapte echipe de top din întreaga lume. De asemenea, există o idee pentru o nouă competiţie la nivel de echipe naţionale, au declarat anumite surse pentru Financial Times. Conform unor informaţii furnizate, Campionatul Mondial al Cluburilor ar urma să se joace o dată la 4 ani cu 24 de echipe de top la start, începând cu anul 2021. Iar o nouă competiţie la nivel de echipe naţionale ar urma să se desfăşoare la fiecare 2 ani. FIFA va avea o participaţie de 51% în cadrul unei înţelegeri cu consorţiul, investitorii garantând venituri de cel puţin 25 de miliarde de dolari. ”Această idee este despre fotbalul mondial, nu doar despre cel din Europa. Fotbalul este cel mai mare eveniment social din lume, cu 3 miliarde de adepţi, dar nu are încă o comunitate globală pe lângă Cupa Mondială”, a declarat o persoană pentru Financial Times. Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a declarat luna trecută, în cadrul unei şedinţe de lucru la Bogota (Columbia), că un grup de investitori este dispus să cheltuiască miliarde de dolari pentru a achiziţiona o versiune extinsă a Campionatului Mondial al Cluburilor, dar nu a dezvăluit identitatea consorţiului. UEFA, organismul de conducere al fotbalului pe ”Bătrânul Continent”, a confirmat că preşedintele FIFA a vorbit în cadrul reunirii Consiliului FIFA de la Bogota despre o presupusă ofertă a unor investitori, de a cumpăra anumite drepturi. ”Întrucât Gianni Infantino nu a furnizat detalii concrete despre ce ar presupune o astfel de ofertă şi despre ce entitate ar fi fost în spatele ei, nu avem niciun comentariu pe această temă", au susţinut oficiali UEFA. Comentariile lui Gianni Infantino au fost publicate pentru prima dată de New York Times, iar apoi Associated Press a venit cu detalii suplimentare despre turneele propuse şi despre înţelegerile dintre FIFA şi SoftBank. În mandatul actualului preşedinte, FIFA a aprobat o extindere a Cupei Mondiale de fotbal de la 32 de echipe la 48, începând cu 2026, acţiune care este aşteptată să genereze venituri mult mai importante. Financial Times mai scrie faptul că noul concept ar putea întâmpina anumite opoziţii la nivel mondial. Anumite raporate sugerează faptul că UEFA este precaută cu orice încercare de rivalizare a Ligii Campionilor, cea mai importantă competiţie la nivel de cluburi care produce sume extrem de importante prin drepturile de difuzare şi marketing.